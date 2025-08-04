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Apple створює власний ChatGPT: як він працюватиме

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Apple створює власний ChatGPT: як він працюватиме
Apple працює над ШІ, який замінить ChatGPT в iPhone і Mac
фото: depositphotos.com

Apple сформувала нову команду для створення аналога чат-боту 

Apple істотно відстала в перегонах за лідерство у сфері чат-ботів на базі ШІ, однак тепер у компанії, схоже, з'явився план зі створення власного аналога ChatGPT. Про це повідомляє технологічне видання Engadget, передає «Главком».

Нова команда AKI

Як повідомляє оглядач Bloomberg Марк Гурман, на початку 2025 року Apple сформувала нову команду під назвою Answers, Knowledge and Information (AKI), яка займається розробкою «спрощеного аналога ChatGPT».

Цей крок став різким поворотом від колишньої стратегії компанії. Нагадаємо, що у 2024 році Apple уклала партнерство з OpenAI, щоб впровадити ChatGPT у Siri, замість того щоб розвивати власну ШІ-систему.

Що розробляє AKI

Однак тепер, за даними джерел Bloomberg, команда AKI зосереджена на створенні внутрішніх ШІ-сервісів – зокрема нової пошукової функції, яка працює за принципом ChatGPT і здатна самостійно аналізувати веб-контент для відповіді на запитання користувачів.

Нову технологію, за інформацією інсайдерів, може бути реалізовано як окремий додаток, а також як інструмент для поліпшення Siri, пошуку Spotlight і браузера Safari. Керує проєктом Роббі Вокер – раніше він курирував розвиток Siri.

Крім того, Apple почала активно наймати фахівців у галузі пошукових алгоритмів і розробки пошукових движків.

Проблеми з Siri і спроби прискорити Apple Intelligence

Тим часом в Apple тривають внутрішні складнощі, пов'язані з впровадженням ШІ. Раніше цього року компанія відклала запуск оновленої версії Siri, заявивши, що голосовий помічник отримає нові функції «протягом наступного року». Проте керівництво Apple усвідомлює необхідність прискорення розвитку проєкту Apple Intelligence.

Під час останнього звіту про фінансові результати за третій квартал глава компанії Тім Кук заявив, що Apple розглядає можливість поглинання профільних АІ-компаній з метою прискорення реалізації своїх планів у цій галузі.

Раніше «Главком» повідомляв, що відвідуваність новинних сайтів через ChatGPT зростає, але цього замало, щоб компенсувати падіння переходів з Google. Користувачі все частіше читають новини прямо в ШІ чи у відповідях на пошукові запити, не переходячи на сайти. 

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Теги: Chat GPT Apple технології

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