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Власник Telegram вийшов із підпілля. Головні тези інтерв'ю Павла Дурова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Власник Telegram вийшов із підпілля. Головні тези інтерв'ю Павла Дурова
Павло Дуров в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону сказав, що не вірить у безпеку платформ, які розроблені у США
фото: скріншот з відео

Дуров заявив, що для нього немає різниці, хто використовує Telegram – опозиція чи держава

Засновник Telegram Павло Дуров дав інтерв'ю колишньому ведучому телеканалу Fox News американському пропагандисту Такеру Карлсону. У розмові, яка тривала близько години, Дуров розповів, що не розпочав вести бізнес у США через напад на нього в Сан-Франциско та увагу зі сторони ФБР. «Главком» зібрав у добірку головних заяв засновника Telegram.

Павло Дуров заявив, що не вірить у безпеку платформ, які розроблені у США. Водночас похвалився, що у 2011-2012 роках відмовився блокувати спільноту російської опозиції на вимогу влади у ВКонтакте.

Чому переїхав з Росії?

У 2013 році почалися масштабні протести в Україні. Російська влада вимагала від Дурова передавати інформацію про організаторів цих акцій. Він пояснив, що це громадяни іншої країни та не хотів зраджувати своїх українських користувачів, і в підсумку відмовився. Вкінці року перед ним постав вибір: слідувати вказівкам російської влади або продати свою долю у ВКонтакте, покинути пост та поїхати. Він обрав друге.

Telegram інструмент російської влади?

Дуров сказав, що дехто говорить, що Telegram «є інструментом російської держави». «Це частина методики дискредитації додатків зі сторони конкурентів, які дають зростання додатків і його показників», – сказав Дуров.

Ідея створення Telegram

Дуров заявив, що ідея створення Telegram прийшла до нього після обшуків і тиску силовиків через відмову видалити опозиційні групи у ВКонтакте.

Під час обшуків Дуров усвідомив, що у нього немає безпечного способу комунікації. Що він позбавлений можливості зв'язатися з братом, якось координувати подальші кроки.

Тиск збоку уряду США

Дуров розповів про тактику тиску, яку нібито використовував проти нього уряд США, включаючи відправку агентів ФБР до його дому:

«Нам приділяють занадто багато уваги ФБР, служби безпеки, де б ми не знаходилися в США. Приклад: минулого разу, коли я був у США, зі мною був інженер, який працює на Telegram. Співробітники або агенти в галузі кібербезпеки намагалися таємно, за моєю спиною найняти мого інженера».

Чому Telegram розташований у Дубаї?

Дуров спробував декілька місць, де можна розвивати новий бізнес. Берлін, Лондон, Сінгапур. Але скрізь стикалися з бюрократією. Наприклад, в Німеччині йому не дозволяли наймати топових програмістів, які працюють за межами ЄС. Потрібно було запускати оголошення, чекати пів року, якби він не знайшов підходящої кандидатури всередині ЄС – тільки тоді міг би взяти потрібного співробітника.

Опісля він думав про Сан-Франциско. Але й тут виникли проблеми. Після своєї зустрічі з засновником Twitter Джеком Дорсі на нього напали на вулиці троє невідомих. Дуров каже, що США стала єдина країна світу, де він пережив вуличний напад. Для нього це стало шоком.

Набагато більше в США його напружило увага ФБР і спецслужб. У кінцевому підсумку Дуров вибрав Дубай. Він хвалить простоту ведення бізнесу, можливість наймати людей з усього світу, низькі податки та гарну інфраструктуру. А також політичну нейтральність цього місця. За сім років життя в ОАЕ на нього ніколи не тиснули місцеві влади.

Чи є різниця, хто використовує Telegram – опозиція чи держава?

Дуров заявив, що для нього немає різниці, хто використовує Telegram – опозиція чи держава. Усі повинні підкорятися однаковим правилам.

Засновник Telegram визнає, що його додаток часто використовують під час протестів – у Білорусі, Гонконзі, Казахстані, останніх акціях у Барселоні. Але засновники додатка не вибирають сторону в цих конфліктах, вони вважають, що всі голоси повинні бути почуті. Дуров заявив, що не хоче брати участь у геополітичній боротьбі, вибирати переможців, брати участь у політичних конфліктах. Тому Telegram обрав Дубай, де є політична нейтральність.

Суперечки щодо тлумачення правил Apple та Google

«Коли починається застосування цих правил, іноді ми не згодні з їх тлумаченням. Конкретно, коли вони вирішують обмежити вміст, який ми вважаємо законним вираженням думок користувачів, ми намагаємося донести до Apple або Google, що, на нашу думку, вони помиляються. Наприклад, якщо йдеться про політичний вміст, який вони можуть вважати спірним, ми стверджуємо, що це законні висловлювання, які заслуговують на свободу слова», – сказав Дуров.

Нагадаємо, що раніше президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону

До слова, анонімні Telegram-канали стали інструментом Росії для війни у інформаційному полі. Соцмережу, з якої українці найбільше споживають новин, заснував росіянин Павло Дуров. При цьому українське законодавство регулює традиційні ЗМІ і не майже не зачіпає соцмережі.

Також народний депутат Микола Княжицький від «Європейської солідарністі» заявив, що ініціює законопроєкт про регулювання в Україні Telegram та подібних до нього платформ поширення ЗМІ.

Як раніше повідомлялося, адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні. Про це заявив Ярослав Юрчишин, депутат від «Голосу» та голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

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Теги: інтерв'ю Telegram пропагандист соцмережі

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