В Києві сьогодні відкриється ще один вхід до метро «Хрещатик»: графік роботи

Вестибюль працюватиме для перевезень пасажирів з 05:40 до 22:35.

Відкриття входу від вул. Архітектора Городецького відбудеться сьогодні, 4 квітня о 17:00.

Сьогодні відновить роботу ще один вестибюль станції метро «Хрещатик», що виходить до вул. Архітектора Городецького. Про це повідомляє Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

Відкриття входу від вул. Архітектора Городецького відбудеться сьогодні, 4 квітня о 17:00.

Вестибюль працюватиме для перевезень пасажирів з 05:40 до 22:35.

Нагадаємо, що вихід до вул. Хрещатик працює з 05:40 до 22:35, у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні - з 05:37 до 22:33.

«У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. На вхід відкриті всі вестибюлі», – наголосили в КМДА.

Мешканці столиці також просять відкрити пішохідні переходи на всіх мостах Києва під час повітряної тривоги. Відповідну електронну петицію розміщено на сайті Київської міської ради.

«Ми, громадяни Києва, прагнемо звернутися до влади з важливим питанням щодо забезпечення безпеки та доступності для всіх мешканців міста. Водночас забезпечуючи безпеку в умовах воєнного стану, необхідно враховувати потреби пішоходів, зокрема створення доступних пішохідних переходів на всіх мостах Києва», – йдеться в петиції.

За словами автора ініціативи Антона Попова, під час повітряної тривоги зелена гілка метро не з’єднує лівий та правий береги міста.