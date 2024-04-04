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В Києві сьогодні відкриється ще один вхід до метро «Хрещатик»: графік роботи

Ірина Міллер
glavcom.ua
В Києві сьогодні відкриється ще один вхід до метро «Хрещатик»: графік роботи
Вестибюль працюватиме для перевезень пасажирів з 05:40 до 22:35.
фото з відкритих джерел

Відкриття входу від вул. Архітектора Городецького відбудеться сьогодні, 4 квітня о 17:00.

Сьогодні відновить роботу ще один вестибюль станції метро «Хрещатик», що виходить до вул. Архітектора Городецького. Про це повідомляє Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

Відкриття входу від вул. Архітектора Городецького відбудеться сьогодні, 4 квітня о 17:00.

Вестибюль працюватиме для перевезень пасажирів з 05:40 до 22:35.

Нагадаємо, що вихід до вул. Хрещатик працює з 05:40 до 22:35, у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні - з 05:37 до 22:33.

«У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. На вхід відкриті всі вестибюлі», – наголосили в КМДА.

Мешканці столиці також просять відкрити пішохідні переходи на всіх мостах Києва під час повітряної тривоги. Відповідну електронну петицію розміщено на сайті Київської міської ради.

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«Ми, громадяни Києва, прагнемо звернутися до влади з важливим питанням щодо забезпечення безпеки та доступності для всіх мешканців міста. Водночас забезпечуючи безпеку в умовах воєнного стану, необхідно враховувати потреби пішоходів, зокрема створення доступних пішохідних переходів на всіх мостах Києва», – йдеться в петиції.

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За словами автора ініціативи Антона Попова, під час повітряної тривоги зелена гілка метро не з’єднує лівий та правий береги міста.

Теги: Київ метро укриття Telegram Хрещатик

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