Міноборони Польщі масово залучає до армії фахівців однієї професії

Gazeta: Міноборони Польщі дуже активно наймає спеціалістів з ІТ-індустрії

Людей, які мають IT-професії, наразі масово призивають до армії країни. Інформацію підтвердили на найвищому рівні одразу кілька польських генералів. Про це пише польська Gazeta.

Згідно із заявою Міноборони Польщі, 2024 року армія призове на навчання до 200 тис. осіб. Причому це будуть не лише люди з військовою підготовкою, а й корисними для армії компетенціями. Останнім часом, як підтвердив генерал Мечислав Гоцула, Міноборони дуже активно наймає спеціалістів ІТ-індустрії.

Мова про програмістів та операторів сучасних дронів. Таких людей приймають до штату, видають їм завдання та мобілізаційні картки. Усі вони надалі можуть бути покликані на обов'язкові військові навчання тривалістю від 2 до 30 днів. Метою останніх призовів у польському Міноборони назвали підтримку розвитку технологічного потенціалу армії.

Генерал Гоцул зазначив, що сьогодні робота Міноборони зосереджена на отриманні «уявлення про кадрові ресурси, які можуть стати резервами на випадок загрози державі та війни».

«Я припускаю, що є можливість і потреба, є вільні потужності в команді так званого «кібер компонента армії» і вони вирішили залучити фахівців; тренуватися, знайомитися із потребами сучасної армії. Стандартна підготовка для людей, які мають відповідні знання», – зазначив військовий. Гоцул також підкреслив, що у випадку реальної загрози безпеці пріоритети армії інші – і на початку посилюється саме розвідка, а вже потім потрібні люди інших професій.

Раніше стало відомо, що Польща збільшує чисельність армії для спротиву Росії. Менш ніж за десять років чисельність польських збройних сил збільшилася приблизно вдвічі – з 95 тис. до 200 тис. осіб, включно з 148 тис. діючих військовослужбовців і створеними у 2015 році силами територіальної оборони чисельністю 38 тис. осіб. Кінцевою метою є загальна чисельність армії в 300 тис. осіб, що дозволить Польщі стати найбільшою сухопутною армією НАТО в Європі. Про це пише видання The Times.

Планується створити арсенал із 1600 бойових танків, більше, ніж у Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії разом узятих. Згідно з прогнозами, цього року витрати на оборону у Польщі зростуть до 3% ВВП, а за деякими розрахунками можуть перевищити 4%, що стане найвищим показником у НАТО. Маріуш Блащак, міністр оборони Польщі з 2018 року і до кінця минулого року найбільше виступає за ці реформи та прямо говорить про їхню мету.