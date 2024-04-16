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Дуров дав інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дуров дав інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону
Дуров заявив, що «зобов'язаний» спілкуватися з журналістами, які представляють різні політичні погляди
фото з відкритих джерел

Як зазначив Павло Дуров, інтерв'ю буде у відеоформаті та вийде «зовсім скоро»

Засновник Telegram Павло Дуров розповів, що дав інтерв'ю колишньому ведучому телеканалу Fox News Такеру Карлсону.

За словами Дурова, інтерв'ю, яке буде у відеоформаті, вийде «зовсім скоро». Дуров повідомив, що в день розмови з Карлсоном він також дав тригодинне інтерв'ю «журналісту ліберальних поглядів».

«Як лідер політично нейтральної платформи, я зобов'язаний спілкуватися з журналістами, які представляють різні політичні погляди»,– пояснив Дуров.

За словами засновника Telegram, у такий спосіб він зможе «залишатися чесним щодо всієї аудиторії і розповісти всім історію Telegram».

Дуров уточнив, що анонс інтерв'ю буде опубліковано в офіційному Telegram-каналі Такера Карлсона, який той нещодавно завів.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року ексведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон взяв інтерв’ю у Володимира Путіна в Москві. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію.

Як повідомлялося, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону справжнісінькою психологічною спецоперацією РФ.

До слова, американський пропагандист Такер Карлсон заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито відхилив кілька запрошень на інтерв'ю.

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Теги: Telegram пропагандист соцмережі інтерв'ю

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