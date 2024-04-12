Китай збільшив продаж Росії обладнання, яке допомагає їй у війні

Китай працює з Росією над вдосконаленням супутникових та інших космічних можливостей

Китайські та російські компанії працюють над спільним виробництвом безпілотних літальних апаратів у Росії

Китай різко збільшив продажі Росії верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які Москва, в свою чергу, використовує для виробництва ракет, танків, літаків та іншого озброєння для використання у війні проти України. Про це пишуть Reuters і AP.

Два американські посадовці на умовах анонімності, заявили, що у 2023 році близько 90% російської мікроелектроніки надходило з Китаю. Росія використовує ці технології для виробництва ракет, танків і літаків.

Крім того, майже 70% російського імпорту верстатів на суму близько $900 млн в останньому кварталі 2023-го також надійшло з Китаю.

Чиновники заявили, що китайські та російські компанії також працюють над спільним виробництвом безпілотних літальних апаратів у Росії, і китайські компанії, ймовірно, постачають Росії нітроцелюлозу, необхідну для виготовлення ракетного палива.

До того ж, Росія отримала військову оптику для використання в танках і бронетехніці, виготовлених китайськими компаніями iRay Technology і Північнокитайським науково-дослідним інститутом електрооптики, а Китай надав Росії двигуни БпЛА і турбореактивні двигуни для крилатих ракет.

Китай працює з Росією над вдосконаленням своїх супутникових та інших космічних можливостей для ведення війни в Україні. Це, на думку Білого дому, може в довгостроковій перспективі збільшити загрозу, яку Росія становить для всієї Європи.

Посилаючись на дані розвідки, американські посадовці також заявили, що Китай надає Росії супутникові знімки для бойових дій проти України.

Нагадаємо, США попереджають союзників, що Китай надавав дані геопросторової розвідки Росії, щоб допомогти у її війні проти України.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ Китаю закликало не перекладати на країну відповідальність за співпрацю з Росією.

До слова, Китай докладатиме зусиль для політичного врегулювання війни в Україні, де не буде «переможців та переможених». Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін під час пресконференції.

Як відзначив речник, позиція Китаю щодо війни в Україні є послідовною, чіткою та прозорою. Наразі існує ризик подальшого погіршення та ескалації, у зв'язку з чим необхідно докласти зусиль для завершення конфлікту шляхом переговорів, а не бойових дій.