Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай збільшив продаж Росії обладнання, яке допомагає їй у війні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Китай збільшив продаж Росії обладнання, яке допомагає їй у війні
Китай працює з Росією над вдосконаленням супутникових та інших космічних можливостей
фото: AP

Китайські та російські компанії працюють над спільним виробництвом безпілотних літальних апаратів у Росії

Китай різко збільшив продажі Росії верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які Москва, в свою чергу, використовує для виробництва ракет, танків, літаків та іншого озброєння для використання у війні проти України. Про це пишуть Reuters і AP.

Два американські посадовці на умовах анонімності, заявили, що у 2023 році близько 90% російської мікроелектроніки надходило з Китаю. Росія використовує ці технології для виробництва ракет, танків і літаків.

Крім того, майже 70% російського імпорту верстатів на суму близько $900 млн в останньому кварталі 2023-го також надійшло з Китаю.

Чиновники заявили, що китайські та російські компанії також працюють над спільним виробництвом безпілотних літальних апаратів у Росії, і китайські компанії, ймовірно, постачають Росії нітроцелюлозу, необхідну для виготовлення ракетного палива.

До того ж, Росія отримала військову оптику для використання в танках і бронетехніці, виготовлених китайськими компаніями iRay Technology і Північнокитайським науково-дослідним інститутом електрооптики, а Китай надав Росії двигуни БпЛА і турбореактивні двигуни для крилатих ракет.

Китай працює з Росією над вдосконаленням своїх супутникових та інших космічних можливостей для ведення війни в Україні. Це, на думку Білого дому, може в довгостроковій перспективі збільшити загрозу, яку Росія становить для всієї Європи.

Посилаючись на дані розвідки, американські посадовці також заявили, що Китай надає Росії супутникові знімки для бойових дій проти України.

Нагадаємо, США попереджають союзників, що Китай надавав дані геопросторової розвідки Росії, щоб допомогти у її війні проти України.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ Китаю закликало не перекладати на країну відповідальність за співпрацю з Росією.

До слова, Китай докладатиме зусиль для політичного врегулювання війни в Україні, де не буде «переможців та переможених». Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін під час пресконференції.

Як відзначив речник, позиція Китаю щодо війни в Україні є послідовною, чіткою та прозорою. Наразі існує ризик подальшого погіршення та ескалації, у зв'язку з чим необхідно докласти зусиль для завершення конфлікту шляхом переговорів, а не бойових дій.

Читайте також: Китай занепокоєний союзом Росії з Північною Кореєю – FT
Теги: росія Китай технології озброєння Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна для РФ і росіян із кожним днем втрачає і мету, і сенс
Війна, сенс якої у війні
8 квiтня, 11:01
У ніч на п’ятницю, 5 квітня, російські міста, в яких розташовані аеродроми, атакували понад 50 безпілотників
Україна атакувала аеродром Морозовськ у Росії, знищено мінімум шість літаків – джерела
5 квiтня, 11:25
У липні 2021 року рух «Талібан» приїжджав до Москви. Тоді Сергій Лавров сказав, що представники руху «Талібан» є «адекватними людьми»
Росія планує виключити рух «Талібан» зі списку терористичних організацій
1 квiтня, 22:12
22 березня росіяни влучили в найбільшу гідроелектростанцію України – Дніпровську ГЕС
Росія змінила тактику обстрілів інфраструктури України: аналіз ISW
30 березня, 08:17
На этом фоне царь должен «показать силу» и продемонстрировать готовность «защищать» страну
Теракт в РФ. Слишком хорошо по времени для Кремля
24 березня, 14:48
Знімок зсередини центру «Крокус Сіті Хол» після стрілянини
ФСБ вперше офіційно звинуватила Україну в причетності до організації теракту під Москвою
23 березня, 11:25
Німеччина спростувала інформацію про видачу віз російським батутистам, які підтримують війну
Німеччина спростувала інформацію про видачу віз російським батутистам, які підтримують війну
20 березня, 18:11
Міністр оборони Німеччини застеріг від шкоди в дебатах щодо Taurus
Пісторіус зробив заяву про Taurus перед «Рамштайном»
19 березня, 11:38
Наприкінці 2022 року країни «Великої сімки» та інші союзники запровадили ціновий ліміт на російську нафту у розмірі $60 за барель
Лише падіння цін на нафту може зупинити Путіна – Reuters
18 березня, 15:44

Політика

Китай збільшив продаж Росії обладнання, яке допомагає їй у війні
Китай збільшив продаж Росії обладнання, яке допомагає їй у війні
У Швейцарії активісти ініціювали референдум, який може скасувати санкції проти РФ
У Швейцарії активісти ініціювали референдум, який може скасувати санкції проти РФ
Україна і Крим мають бути частиною РФ: ексрадниця Трампа розповіла про його переконання
Україна і Крим мають бути частиною РФ: ексрадниця Трампа розповіла про його переконання
Чехія знайшла понад мільйон боєприпасів для України – президент Павел
Чехія знайшла понад мільйон боєприпасів для України – президент Павел
Молдова виходить із Договору про звичайні збройні сили Європи
Молдова виходить із Договору про звичайні збройні сили Європи
Бельгія розпочала розслідування щодо втручання РФ у виборчу кампанію в ЄС
Бельгія розпочала розслідування щодо втручання РФ у виборчу кампанію в ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Ветеран АТО розповів, як Залужний збирався змінити хід війни
181K
Одна з країн Європи заманює українських біженців збільшенням виплат
132K
Патрульна поліція нехай патрулює, а усі інші правоохоронні органи мають мобілізувати мінімум 50% апарату
32K
Турецький мирний план. Путін бігом підтвердив готовність
29K
Новий закон про мобілізацію. Правоохоронці отримали вказівку перевірити МСЕК – адвокат
8679
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 06:53
Короткочасні дощі в низці областей: прогноз погоди на 12 квітня
Сьогодні, 04:25
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
В Україні має бути створений місцевий ринок газу – Українська енергетична біржа
Вчора, 17:51
Україна має боротися за виключення з-під дії екологічного податку ЄС – GMK Center
Вчора, 14:57
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Вчора, 06:53

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua