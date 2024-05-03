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ISW: Путін занепокоєний могутністю Шойгу і, ймовірно, обирає йому заміну

Катерина Іванова
glavcom.ua
ISW: Путін занепокоєний могутністю Шойгу і, ймовірно, обирає йому заміну
Володимир Путін на зустрічі зі своїм колишнім охоронцем, а нині, губернатором Тульської області Олексієм Дюміним
фото: пресслужба Тульскої області РФ

Нещодавній арешт Іванова, разом із раптовим відновленням популярності Дюміна може свідчити про те, що Кремль незадоволений роботою Шойгу – ISW

2 травня російський диктатор Володимир Путін зустрівся з губернатором Тульської області Олексієм Дюміним. Ця зустріч вказує на те, що Путін, ймовірно, прагне зменшити владу російського міністра оборони Сергія Шойгу, врівноважуючи його з конкурентами. Про це йдеться у новому аналітичному звіті Інституту вивчення війни ISW.

Як стало відомо, у президентському маєтку в Ново-Огарьово Московської області Дюмін поінформував Путіна про внесок Тульської області в повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Зокрема, він похвалився, що Тульська область відкрила один із перших центрів підготовки операторів безпілотників у співпраці з Міноборони Росії.

Аналітики вважають, що такі заяви Дюміна, мають вигляд спроб завоювати прихильність Путіна після того, як у 2022-2023 роках Дюмін неодноразово ставав на бік Пригожина. Вважається, що тоді він намагався сприяти перебудовам у російському Міноборони та, можливо, сподівався замінити міністра оборони Сергія Шойгу.

В ISW вважають, що Путін навмисно оприлюднив свою зустріч з Дюміним після резонансного арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова 24 квітня та перед інавгурацією президента 7 травня. Аналітики допускають, що такий жест має «покарати» очолюване Шойгу Міноборони за невиконання військових цілей Кремля.

Зустріч Путіна і Дюміна викликала значне обговорення в російському інформаційному просторі. Російські джерела припустили, що Кремль може призначити Дюміна на нову посаду, наприклад, заступником голови російської ВПК. Аналітики також вважають, що нещодавній арешт соратника Шойгу Іванова, разом із раптовим відновленням популярності Дюміна може свідчити про те, що Кремль незадоволений роботою Шойгу.

Нагадаємо,  заступника міністра оборони Тимура Іванова затримали 23 квітня. Наступного дня Басманний суд Москви заарештував його на два місяці за звинуваченням у отриманні хабарів у особливо великому розмірі (ч. 6 ст. 290 КК). За версією слідства він допомагав підрядникам отримувати контракти від Міноборони в обмін на безкоштовне виконання будівельних та ремонтних робіт на своїх об'єктах. Чиновнику загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. У суді Іванов не визнав провини у отриманні хабарів.

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Теги: Міноборони путін арешт 2 травня президент обмін

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