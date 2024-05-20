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Мінстратегпром розширив можливості бронювання працівників оборонки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мінстратегпром розширив можливості бронювання працівників оборонки
Мінстратегпром розширив зміни до критеріїв для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки
фото з відкритих джерел

Відтепер підприємства, установи і організації, задіяні у виробництві товарів мають відповідати одному з двох критеріїв

Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України внесли зміни до критеріїв для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобов'язаних працівників. Про це повідомляється на Урядовому порталі. 

Згідно з наказом, який набув чинності 17 травня 2024 року, зміни стосуються тих критеріїв, які дають підставу для бронювання від 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності. 

Відтепер підприємства, установи і організації, задіяні у виробництві товарів, виконанні робіт і наданні послуг оборонного призначення з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин, мають відповідати одному з двох критеріїв:

Бути виконавцем чи співвиконавцем:

  • державного контракту з державним замовником у сфері оборони щодо виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг, зазначених у попередньому абзаці;
  • або договору щодо виробництва товарів оборонного призначення за рахунок коштів інших позабюджетних джерел, не заборонених законодавством України.

При цьому товари оборонного призначення обов’язково мають бути поставленими до військових частин Збройних сил України та інших військових формувань.

Незалежно від джерела фінансування, понад 50% від загального обсягу виробництва підприємства мають складати товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

Отримувати фінансову державну підтримку у вигляді грантів згідно з Порядком надання фінансової підтримки для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони (Brave1), затвердженим постановою Кабміну від 8 березня 2024 р. 

«Таким чином, зміни фактично розширюють перелік критеріїв. Перший об’єднує ті два, які були чинні до цього часу, додаючи при цьому позабюджетні джерела фінансування. А другий дає можливість отримати підставу для бронювання компаніям, які знаходяться на стадії розробки свого продукту у сфері оборонно-промислового комплексу. Для тих підприємств, які вже розпочали шлях згідно з процедурою, чинною до цього часу, нічого не змінюється», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану.

До слова, через суспільний резонанс через інформацію про бронювання працівників окремих компаній, міністерка економіки України Юлія Свириденко скасувала наказ.

Читайте також: Бронювання від мобілізації. Що зміниться з 18 травня?
Теги: Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості бронювання від мобілізації війна мобілізація

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