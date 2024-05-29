Міноборони випробувало техніку для евакуації військових (фото)

Міноборони протестувало дев’ять виробів від сімох українських виробників

Міністерство оборони України разом з Міністерством питань стратегічних галузей промисловості й Генеральним штабом провели випробування роботизованої техніки, яка призначена для евакуації з поля бою. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Як пояснила начальниця відділу політик медичного постачання Департаменту охорони здоров'я Міноборони Валентина Оболенцева, під час евакуації кожна година зволікання може коштувати життя поранених бійців.

Міноборони тестувало наземні роботизовані платформи фото: mil.gov.ua/Міноборони

Під час демонстрації у випробуваннях взяли участь дев’ять виробів від сімох українських виробників. Зокрема були продемонстровані автомобільна техніка й наземні роботизовані платформи.

«Нам потрібні безпілотні наземні машини для швидкої евакуації та підтримка партнерів для їх впровадження», – розповів заступник директора Департаменту охорони здоров'я Міноборони капітан медичної служби Олександр Данилюк.

Внутрішня частина евакуаційної машини фото: mil.gov.ua/Міноборони

Міноборони випробувало автомобільну техніку для евакуації захисників фото: mil.gov.ua/Міноборони

Нагадаємо, Сили оборони отримали бронетранспортери M113, обладнані для евакуації поранених з поля бою.

До слова, «Укрзалізниця» передала ще два модернізовані вагони для евакуації поранених.