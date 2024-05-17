Столичні ЦНАПи готові приймати військовозобов'язаних для оновлення даних

Військовозобов'язані для уточнення військово-облікових даних повинні мати при собі документи, які посвідчують особу, військовий квиток або приписне посвідчення

Військовозобов'язані у Києві зможуть оновити облікові дані через центри надання адмінпослуг. У столиці до системи обліку підключено 300 адміністраторів ЦНАПів. Про це повідомила директорка департаменту ЦНАП у Києві Наталія Шамрай в ефірі «Київ 24».

«Завтра з 9 до 18 години всі ЦНАПи міста Київ готові приймати військовозобов'язаних для того, щоб вони могли оновити свої дані», – сказала вона.

За словами директорки, центри надання адмінпослуг підключені до відповідної системи. Військовозобов'язані для уточнення військово-облікових даних повинні мати при собі документи, які посвідчують особу, військовий квиток або приписне посвідчення.

«Якщо система певним чином не буде пропускати за якихось причин, тоді будемо з'ясовувати і вирішувати питання, куди звернутися. Ми всі підключені, у місті Києві підключено майже 300 адміністраторів ЦНАПів», – додала вона.

Як повідомлялося, поліція Києва продовжує активно розшукувати та доправляти до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки осіб, які розшукуються за порушення правил військового обліку чи законодавства про оборону та мобілізацію.

Нагадаємо, у суботу, 18 травня, набуває чинності новий закон про мобілізацію – на всіх ухилянтів, які отримали по декілька штрафів та не з’являються до ТЦК, чекатиме кримінальна відповідальність. Про це розповіла депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз.