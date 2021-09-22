В Україні запроваджують нову систему пошуку зниклих дітей

Українська поліція залучатиме до пошуку зниклих дітей соціальну мережу Facebook

В Україні діятиме нова система пошуку зниклих дітей. Для цього поліція спільно з соціальною мережею Facebook та Міністерством цифрової трансформації запускають новий для країни інструмент – Amber Alert. Він вже продемонстрував свою ефективність у США.

Інструмент працює наступним чином: Facebook поширює сповіщення серед користувачів мережі саме в тих зонах пошуку, де зниклу дитину бачили востаннє. Сповіщення міститимуть детальну інформацію та фотографію дитини.

Користувачі соцмережі зможуть отримати всі деталі про зниклого, а також поділитися ними з друзями у Facebook.

«Коли зникає дитина, найважливіше, що ми можемо зробити, – якомога швидше поінформувати про це громадськість. Сподіваємося, що надаючи потрібну інформацію потрібним людям у потрібний час за допомогою сповіщень Amber у Facebook, допоможемо зниклим дітям якнайшвидше повернутися до своїх сімей», – коментує Емілі Вачер, керівниця відділу довіри та безпеки Facebook.

Amber Alert — система оперативних оповіщень про зниклих дітей. Спочатку вона з’явилась у США. Назва Amber Alertпоходить від імені викраденої та вбитої в Техасі в 1996 році дівчинки Амбер Хегерман.

Сьогодні система сповіщень про зниклих дітей працює у 34 країнах.