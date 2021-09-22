  1. Головна
  2. Техно
  3. Телеком
рус
    Телеком

    В Україні запроваджують нову систему пошуку зниклих дітей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Шукати зниклих дітей в Україні допоможе Facebook - В Україні запроваджують нову систему пошуку зниклих дітей
    Шукати зниклих дітей в Україні допоможе Facebook
    Фото з відкритих джерел

    Українська поліція залучатиме до пошуку зниклих дітей соціальну мережу Facebook

    В Україні діятиме нова система пошуку зниклих дітей. Для цього поліція спільно з соціальною мережею Facebook та Міністерством цифрової трансформації запускають новий для країни інструмент – Amber Alert. Він вже продемонстрував свою ефективність у США.

    Інструмент працює наступним чином: Facebook поширює сповіщення серед користувачів мережі саме в тих зонах пошуку, де зниклу дитину бачили востаннє. Сповіщення міститимуть детальну інформацію та фотографію дитини.

    Користувачі соцмережі зможуть отримати всі деталі про зниклого, а також поділитися ними з друзями у Facebook.

    «Коли зникає дитина, найважливіше, що ми можемо зробити, – якомога швидше поінформувати про це громадськість. Сподіваємося, що надаючи потрібну інформацію потрібним людям у потрібний час за допомогою сповіщень Amber у Facebook, допоможемо зниклим дітям якнайшвидше повернутися до своїх сімей», – коментує Емілі Вачер, керівниця відділу довіри та безпеки Facebook.

    Amber Alert — система оперативних оповіщень про зниклих дітей. Спочатку вона з’явилась у США. Назва Amber Alertпоходить від імені викраденої та вбитої в Техасі в 1996 році дівчинки Амбер Хегерман.

    Сьогодні система сповіщень про зниклих дітей працює у 34 країнах.

    Читайте також:

    Теги: Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні запроваджують нову систему пошуку зниклих дітей