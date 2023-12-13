Користувачі «Київстару» кажуть про часткове відновлення зв’язку

За словами абонентів «Київстару», у них уже показує мережу, але поки важко додзвонитися

Українці вже діляться радісною новиною в соцмережах

«Київстар» поступово відновлює мобільний зв'язок. Частина абонентів вже каже про появу мережі, хоча не всі ще можуть здійснювати дзвінки і користуватися мобільним інтернетом.

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Зокрема, про відновлення зв'язку кажуть користувачів під останнім дописом «Київстару» у Facebook.

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фото: скриншот

фото: скриншот

Крім того, українці діляться радісною новиною на своїх особистих сторінках. Серед них і народний депутат Ігор Фріс.

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фото: скриншот

фото: скриншот

За словами абонентів «Київстару», у них уже показує мережу, але поки важко додзвонитися. Мобільного інтернету також наразі немає немає.

Нагадаємо, що 12 грудня вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі. Станом на 20:00 12 грудня фахівцям «Київстару» вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку. У пресслужбі компанії зазначили, що відновлення сервісів може відбуватись поступово.

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Сонцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

До слова, після потужної кібератаки по одному з найбільших мобільних операторів України – «Київстару» – Lifecell та Vodafone звернулися до своїх клієнтів через навантаження на каналах обслуговування.