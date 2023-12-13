Коли «Київстар» відновить роботу: СБУ назвала терміни

Запустити мобільний зв’язок та інтернет планується вже сьогодні, 13 грудня

Через критичні ураження інфраструктурі оператора, відновлення всіх послуг вимагає часу

Кіберфахівці Служби безпеки України та спеціалісти «Київстару» у взаємодії з іншими державними органами продовжують відновлювальні роботи в мережі після хакерської атаки. Вже у середу, 13 грудня, планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету, йдеться у повідомленні СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Цифровій інфраструктурі «Київстару» було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу. Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності», – повідомила СБУ.

Служба безпеки додала, що продовжується документування кібератаки РФ по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин окупантів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Сонцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

Нагадаємо, у вівторок, 12 грудня, вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі. Станом на 20:00 12 грудня фахівцям «Київстару» вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку. У пресслужбі компанії зазначили, що відновлення сервісів може відбуватись поступово.

До слова, після потужної кібератаки по одному з найбільших мобільних операторів України – «Київстару» – Lifecell та Vodafone звернулися до своїх клієнтів через навантаження на каналах обслуговування.