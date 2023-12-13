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Коли «Київстар» відновить роботу: СБУ назвала терміни

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Коли «Київстар» відновить роботу: СБУ назвала терміни
Запустити мобільний зв’язок та інтернет планується вже сьогодні, 13 грудня
фото з відкритих джерел

Через критичні ураження інфраструктурі оператора, відновлення всіх послуг вимагає часу

Кіберфахівці Служби безпеки України та спеціалісти «Київстару» у взаємодії з іншими державними органами продовжують відновлювальні роботи в мережі після хакерської атаки. Вже у середу, 13 грудня, планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету, йдеться у повідомленні СБУ.

«Цифровій інфраструктурі «Київстару» було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу. Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності», – повідомила СБУ.

Коли «Київстар» відновить роботу: СБУ назвала терміни фото 1

Служба безпеки додала, що продовжується документування кібератаки РФ по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин окупантів.

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Сонцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

Нагадаємо, у вівторок, 12 грудня, вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі. Станом на 20:00 12 грудня фахівцям «Київстару» вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку. У пресслужбі компанії зазначили, що відновлення сервісів може відбуватись поступово.

До слова, після потужної кібератаки по одному з найбільших мобільних операторів України – «Київстару» – Lifecell та Vodafone звернулися до своїх клієнтів через навантаження на каналах обслуговування.

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Теги: росіяни інтернет СБУ Київстар

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