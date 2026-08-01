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Цукерберг пояснив, чому користувачі почали проводити більше часу в Instagram

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Цукерберг пояснив, чому користувачі почали проводити більше часу в Instagram
Рекомендації в Instagram стають більш персоналізованими
фото: freepik

Користувачі стали частіше ділитися контентом і довше залишатися в застосунку

Користувачі Instagram почали проводити в застосунку значно більше часу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Business Insider.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг зазначив, що в цьому кварталі загальний час, який користувачі проводили в Instagram, зріс на двозначний відсоток у річному вимірі. Основною причиною такого зростання він назвав удосконалення стрічки новин і рекомендацій у Reels.

«Наші рекомендації також стають більш персоналізованими: вони показують більше свіжого контенту, водночас надаючи користувачам більший прямий контроль над тим, що вони бачать», – сказав Цукерберг, додавши, що Instagram Reels поєднує «швидше виведення висновків із новою архітектурою, яка використовує глибшу історію користувача для покращення прогнозів».

За словами Цукерберга, завдяки цим покращенням кількість сеансів в Instagram зросла на 15 базисних пунктів. Він зазначив, що користувачі також стали частіше ділитися контентом і довше залишатися в застосунку, що вказує на ефективніше підлаштування рекомендацій під їхні інтереси.

Генеральний директор Meta також повідомив, що система рекомендацій навчається, аналізуючи кожен публічний допис і Reels в Instagram за допомогою великої мовної моделі (LLM), яка оцінює їх за тематикою та тоном. За словами Цукерберга, це є одним із ключових елементів для подальшої персоналізації контенту. Він додав, що Meta також працює над інтеграцією ширших можливостей цієї технології у Facebook.

Ці коментарі Цукерберга пролунали через кілька тижнів після того, як на початку липня компанія запустила сервіс Muse Image, який дозволяє користувачам створювати зображення, згенеровані штучним інтелектом, на основі фотографій із публічних акаунтів Instagram осіб, старших за 18 років. За замовчуванням відповідні публічні акаунти були включені без попереднього повідомлення, що викликало бурхливу реакцію з приводу порушення приватності, внаслідок чого функція генерації зображень була вимкнена менш ніж за тиждень.

До слова, суд у штаті Теннессі розпочне розгляд справи, яка може стати одним із ключових процесів проти Meta у США. Влада вимагає фінансових санкцій і змін у роботі Instagram, вважаючи окремі функції платформи шкідливими для психічного здоров'я підлітків.

Також Європейська комісія попередньо визнала, що Meta порушила закон ЄС про цифрові послуги через дизайн Instagram і Facebook, який може викликати залежність у користувачів.

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Теги: Instagram Марк Цукерберг

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