У Facebook та Instagram стався масштабний збій

Facebook та Instagram «лягли» по всьому світу

Користувачі скаржаться на те, що соцмережі не відкриваються, а частина акаунтів тимчасово заблокована

У неділю, 19 липня, у роботі соціальних мереж Facebook та Instagram стався масштабний збій по всьому світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторинговий сервіс Downdetector.

Компанія Meta, якій належать Facebook та Instagram, поки не пояснила, що саме спричинило збій.

Користувачі скаржаться на те, що сайт не відкривається, а частина акаунтів тимчасово заблокована через технічну несправність.

За даними Downdetector, 58% користувачів скаржаться на проблеми з веб-сайтом, 32% – на вхід в акаунт, а 7% – на роботу мобільного застосунку.

Downdetector звітує про технічні проблеми в Instagram скриншот з сервісу Downdetector

Downdetector звітує про технічні проблеми у Facebook скриншот з сервісу Downdetector

Переважно проблеми фіксуються саме з десктопною версією Facebook, яка у багатьох користувачів взагалі не відкривається. Мобільний застосунок частково працює, проте зі збоями. Окремо користувачі повідомляють про проблеми із завантаженням фотографій та відео, а також про труднощі з надсиланням повідомлень через Messenger.

Таке повідомлення бачить більшість користувачів, яка намагається відкрити десктопну версію Facebook скриншот з Facebook

Нагадаємо, що 12 червня 2026 року в роботі популярних сервісів американської технологічної корпорації Meta Platforms стався серйозний та масштабний технічний збій. Проблеми зачепили роботу одразу кількох найбільших платформ: соціальних мереж Facebook та Instagram, а також популярного додатка для обміну повідомленнями Messenger.