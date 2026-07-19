Головна Техно Телеком
search button user button menu button

У Facebook та Instagram стався масштабний збій

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
У Facebook та Instagram стався масштабний збій
Facebook та Instagram «лягли» по всьому світу
фото з відкритих джерел

Користувачі скаржаться на те, що соцмережі не відкриваються, а частина акаунтів тимчасово заблокована

У неділю, 19 липня, у роботі соціальних мереж Facebook та Instagram стався масштабний збій по всьому світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторинговий сервіс Downdetector.

Компанія Meta, якій належать Facebook та Instagram, поки не пояснила, що саме спричинило збій.

Користувачі скаржаться на те, що сайт не відкривається, а частина акаунтів тимчасово заблокована через технічну несправність. 

За даними Downdetector, 58% користувачів скаржаться на проблеми з веб-сайтом, 32% – на вхід в акаунт, а 7% – на роботу мобільного застосунку.

Downdetector звітує про технічні проблеми в Instagram
Downdetector звітує про технічні проблеми в Instagram
скриншот з сервісу Downdetector
Downdetector звітує про технічні проблеми у Facebook
Downdetector звітує про технічні проблеми у Facebook
скриншот з сервісу Downdetector

Переважно проблеми фіксуються саме з десктопною версією Facebook, яка у багатьох користувачів взагалі не відкривається. Мобільний застосунок частково працює, проте зі збоями. Окремо користувачі повідомляють про проблеми із завантаженням фотографій та відео, а також про труднощі з надсиланням повідомлень через Messenger. 

Таке повідомлення бачить більшість користувачів, яка намагається відкрити десктопну версію Facebook
Таке повідомлення бачить більшість користувачів, яка намагається відкрити десктопну версію Facebook
скриншот з Facebook

Нагадаємо, що 12 червня 2026 року в роботі популярних сервісів американської технологічної корпорації Meta Platforms стався серйозний та масштабний технічний збій. Проблеми зачепили роботу одразу кількох найбільших платформ: соціальних мереж Facebook та Instagram, а також популярного додатка для обміну повідомленнями Messenger. 

Читайте також:

Теги: Facebook Instagram соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар пошкодив установку первинної переробки нафти CDU-5, потужність якої становить 12 тис. тонн на добу
Найбільший НПЗ «Лукойлу» зупинився після атаки безпілотників – Reuters
25 червня, 23:30
Підприємство вже неодноразово опинялося під ударами безпілотників
Ракети уразили завод у Волгограді, що випускає «Іскандери»
27 червня, 04:37
Британський музикант присвятив українцям традиційне виконання пісні «Rhythm of My Heart»
Род Стюарт присвятив пісню українцям на тлі масованих ударів РФ
6 липня, 02:27
Смог над Києвом після масованої російської атаки 6 липня
Атака на Київ: пожежі погіршили якість повітря в столиці (оновлено)
6 липня, 09:01
На гостей музею чекають особливі події
День Конституції України в Музеї просто неба: які заходи заплановано
24 червня, 19:08
Причин розставання Бондар і Андрухович не розкривали
Відома пара письменників розлучилася після 22 років шлюбу
10 липня, 00:25
Розслідування триває з травня 2024 року в межах Закону ЄС про цифрові послуги
Дизайн Instagram і Facebook викликає залежність – Єврокомісія
11 липня, 02:17
Тим, у кого виявлять дефіцит гормону, запропонують добровільну гормонозамісну терапію
Голова Пентагону розповів, кого перевірятимуть на тестостерон і навіщо
17 липня, 03:48
Зʼявилося фото Михайла Федорова з 2013 року
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
17 липня, 10:24

Телеком

У Facebook та Instagram стався масштабний збій
У Facebook та Instagram стався масштабний збій
Дизайн Instagram і Facebook викликає залежність – Єврокомісія
Дизайн Instagram і Facebook викликає залежність – Єврокомісія
Ваше повідомлення прочитано: ЄС дозволив сканувати приватні чати
Ваше повідомлення прочитано: ЄС дозволив сканувати приватні чати
SpaceX оголосила про плани стати мобільним оператором
SpaceX оголосила про плани стати мобільним оператором
В Україні тимчасово призупиниться послуга перенесення мобільних номерів
В Україні тимчасово призупиниться послуга перенесення мобільних номерів
ТАС Агро почав користуватися продуктом Modus X для автоматизації роботи з персоналом
ТАС Агро почав користуватися продуктом Modus X для автоматизації роботи з персоналом

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
183K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 липня 2026
73K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
68K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
62K
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua