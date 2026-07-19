У Facebook та Instagram стався масштабний збій
Користувачі скаржаться на те, що соцмережі не відкриваються, а частина акаунтів тимчасово заблокована
У неділю, 19 липня, у роботі соціальних мереж Facebook та Instagram стався масштабний збій по всьому світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторинговий сервіс Downdetector.
Компанія Meta, якій належать Facebook та Instagram, поки не пояснила, що саме спричинило збій.
Користувачі скаржаться на те, що сайт не відкривається, а частина акаунтів тимчасово заблокована через технічну несправність.
За даними Downdetector, 58% користувачів скаржаться на проблеми з веб-сайтом, 32% – на вхід в акаунт, а 7% – на роботу мобільного застосунку.
Переважно проблеми фіксуються саме з десктопною версією Facebook, яка у багатьох користувачів взагалі не відкривається. Мобільний застосунок частково працює, проте зі збоями. Окремо користувачі повідомляють про проблеми із завантаженням фотографій та відео, а також про труднощі з надсиланням повідомлень через Messenger.
Нагадаємо, що 12 червня 2026 року в роботі популярних сервісів американської технологічної корпорації Meta Platforms стався серйозний та масштабний технічний збій. Проблеми зачепили роботу одразу кількох найбільших платформ: соціальних мереж Facebook та Instagram, а також популярного додатка для обміну повідомленнями Messenger.
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