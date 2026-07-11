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Дизайн Instagram і Facebook викликає залежність – Єврокомісія

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Дизайн Instagram і Facebook викликає залежність – Єврокомісія
Розслідування триває з травня 2024 року в межах Закону ЄС про цифрові послуги
фото ілюстративне

Meta: висновки Комісії не враховують кроків, які компанія вже зробила для захисту підлітків

Європейська комісія попередньо визнала, що Meta порушила Закон ЄС про цифрові послуги через дизайн Instagram і Facebook, який може викликати залежність у користувачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У чому звинувачують Meta

Попередні висновки Єврокомісії стали результатом дворічного розслідування в межах Закону про цифрові послуги (DSA), який зобов'язує великі онлайн-платформи активніше боротися з незаконним і шкідливим контентом. Регулятор вважає, що Meta неналежно оцінила ризики для фізичного та психічного благополуччя користувачів, пов'язані з дизайном платформ, – зокрема високоперсоналізованими рекомендаціями, автовідтворенням відео та нескінченним прокручуванням стрічки, які постійно підкидають людям новий контент і стимулюють мозок переходити у своєрідний «режим автопілота».

Комісія також вказала на формат Reels та Stories, який, на її думку, безпосередньо сприяє надмірному й компульсивному споживанню такого контенту. Наявні у Meta інструменти керування часом, за оцінкою регулятора, можна легко вимкнути, а батьківський контроль ефективний лише тоді, коли дорослі мають достатньо технічних знань і часу, щоб його налаштувати.

Чого вимагає ЄС

Від Meta вимагають за замовчуванням вимкнути автовідтворення наступних відео та нескінченне прокручування, запровадити обов'язкові перерви в користуванні застосунками та переналаштувати рекомендаційну систему так, щоб вона менше орієнтувалася на утримання уваги користувача. Компанія може ознайомитися з матеріалами справи та подати письмову відповідь на звинувачення, перш ніж Комісія ухвалить остаточне рішення. Якщо порушення підтвердять, Meta загрожує штраф до 6% її світового річного обороту.

Позиція Meta

У компанії з висновками не погоджуються. Речник Meta Бен Волтерс заявив, що вони не враховують кроків, яких компанія вже вжила для захисту підлітків. Він нагадав, що з початку розслідування Meta запустила підліткові акаунти з автоматичним захистом і розширеним батьківським контролем, який дозволяє блокувати Instagram уночі та обмежувати денний час використання до 15 хвилин. У компанії запевнили, що продовжать конструктивний діалог із регулятором.

Ширший контекст тиску на Big Tech

Претензії Єврокомісії багато в чому повторюють звинувачення, висунуті проти TikTok у лютому, коли від платформи також вимагали змінити механізми, що стимулюють тривале користування застосунком. Минулого місяця Meta не змогла домогтися відхилення позову від генеральних прокурорів 29 штатів США, які так само стверджують, що Facebook та Instagram викликають залежність у дітей. Окремо Комісія розслідує так званий «ефект кролячої нори» – коли алгоритми затягують користувачів у тривалий перегляд подібного контенту, а також перевіряє заходи, що мають обмежувати дітям віком до 13 років доступ до платформ. У понеділок Комісія має отримати висновки експертів, які можуть стати основою для загальноєвропейської заборони соцмереж для підлітків – відповідну ініціативу очікують від очільниці ЄК Урсули фон дер Ляєн у вересневому зверненні про стан Євросоюзу.

Нагадаємо, у квітні Єврокомісія вже висувала звинувачення проти Meta через недостатні заходи захисту дітей від контенту для дорослих. До слова, ЄС продовжує посилювати контроль над техногігантами й в інших напрямках – зокрема нещодавно дозволив сканувати приватні чати в межах боротьби з поширенням дитячої порнографії. Раніше Єврокомісія вже штрафувала X на €120 млн та Temu на €200 млн за подібні порушення DSA.

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Теги: Єврокомісія Facebook закон штраф розслідування послуги TikTok Instagram прокурор відео

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