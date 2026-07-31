Компанія «Київстар» відкрила офіс у Нью-Йорку

У 2025 році Kyivstar Group стала першою українською компанією, акції якої почали торгуватися на біржі Nasdaq

Представництво відкрили в Рокфеллер-центрі – одному з головних ділових центрів Нью-Йорка

Материнська компанія мобільного оператора «Київстар» – Kyivstar Group Ltd – відкрила представницький офіс у Нью-Йорку, який відповідатиме за взаємодію з американськими інвесторами та розвиток присутності компанії у США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну Facebook-сторінку компанії.

У компанії зазначили, що представництво допоможе зміцнити співпрацю з американською інвестиційною спільнотою, бізнес- і галузевими партнерами, а також представляти український бізнес і його інвестиційний потенціал на міжнародному рівні. При цьому офіс не виконуватиме комерційних, контрактних чи операційних функцій.

«Відкриття нашого офісу в Нью-Йорку є важливою віхою на шляху міжнародного розвитку Kyivstar Group Ltd», – заявив президент «Київстар» і Kyivstar Group Ltd Олександр Комаров.

За його словами, постійна присутність у Нью-Йорку сприятиме зміцненню відносин з інвесторами та міжнародними партнерами.

У компанії також повідомили, що фінансові результати Kyivstar Group за другий квартал 2026 року вперше презентують офлайн у Нью-Йорку. Крім того, новий офіс стане базою для ініціативи Invest In Ukraine NOW!, започаткованої VEON і «Київстар» у 2025 році.

Нагадаємо, у серпні 2025 року Kyivstar Group стала першою українською компанією, чиї акції почали торгуватися на американській біржі Nasdaq. Відкриття представницького офісу в Нью-Йорку стало наступним кроком у розширенні міжнародної присутності компанії після виходу на біржу. Наприкінці липня 2026 року Kyivstar Group відзначила першу річницю лістингу, взявши участь у традиційній церемонії закриття торгів Closing Bell. У компанії зазначили, що за цей рік продовжили розвивати бізнес, зміцнювати цифрову екосистему та інвестувати в цифрове майбутнє України.