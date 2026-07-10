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Ваше повідомлення прочитано: ЄС дозволив сканувати приватні чати

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ваше повідомлення прочитано: ЄС дозволив сканувати приватні чати
Google, Microsoft, Meta, Snapchat та інші зможуть і надалі перевіряти повідомлення, листи та вкладення в чатах
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Європарламенту не вистачило 47 голосів, щоб заблокувати рішення Ради ЄС

Європейський парламент не зміг заблокувати відновлення дозволу для технологічних компаній добровільно сканувати приватне листування користувачів у пошуках матеріалів про сексуальне насильство над дітьми (CSAM). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv.

9 липня в Страсбурзі депутати голосували за скасування позиції Ради ЄС щодо продовження так званого Chat Control 1.0 – тимчасового винятку з Директиви про електронну приватність (ePrivacy). За скасування висловилися 314 євродепутатів, проти – 276, ще 17 утрималися. Однак, оскільки це друге читання, для блокування рішення потрібна була абсолютна більшість усього складу Парламенту – 361 голос із 720. Опонентам не вистачило 47 голосів, тож дозвіл на сканування залишається чинним – без прямого схвалення, а через процедурну відсутність достатньої кількості голосів проти.

Що зміниться для користувачів

Технологічні компанії – зокрема Google, Microsoft, Meta, Snapchat та інші – зможуть і надалі на добровільній основі перевіряти повідомлення, листи та вкладення в чатах на предмет CSAM-матеріалів, використовуючи технології зіставлення цифрових відбитків, аналіз зображень штучним інтелектом та виявлення підозрілих текстових патернів грумінгу. Дозвіл діятиме до 3 квітня 2028 року.

Окремою поправкою депутати виключили зі сфери дії правил сервіси з наскрізним шифруванням (end-to-end encryption) – зокрема WhatsApp і Signal, де технічно неможливо провести серверне сканування без порушення самого шифрування. Водночас спроба обмежити сканування лише конкретними користувачами за рішенням суду не набрала потрібної більшості – 322 голоси «за» проти необхідних 361.

Друга спроба після березневої відмови

Це вже другий раунд голосування за рік: у березні 2026-го Європарламент відхилив продовження цього ж винятку (311 проти, 228 за, 92 утрималися), після чого дозвіл припинив діяти 3 квітня. Однак 2 липня Рада ЄС ухвалила початковий текст Єврокомісії як свою позицію в другому читанні, що змінило процедурну арифметику голосування – для скасування знадобилася вже не проста, а абсолютна більшість.

Ініціювала повернення питання найбільша фракція Європарламенту – Європейська народна партія (EPP), домовившись про термінову процедуру голосування (Rule 170) лише за два дні до фінального рішення. Опоненти розкритикували такий підхід. «Це вже не просто про захист приватності – це про захист нашої демократії», – заявила депутатка від фракції «Зелені/ВЄС» Маркета Ґреґорова, яка веде це досьє в Парламенті.

Правозахисник і колишній євродепутат Патрік Брайєр назвав ситуацію фарсом: за його словами, рішення просувається всупереч волі більшості депутатів, які фактично проголосували проти нього, просто не набравши потрібного порогу.

Що далі

Ухвалене положення стосується лише тимчасового Chat Control 1.0 і не варто плутати його з окремим, значно суперечливішим постійним регламентом Chat Control 2.0 (CSAR), який передбачав би обов'язкове, а не добровільне сканування – включно з можливим обходом наскрізного шифрування. Перемовини щодо цього документа тривають із 2022 року й досі не завершені. Перш ніж поточне рішення набуде чинності, свою позицію має офіційно підтвердити Єврокомісія, а остаточне затвердження – ухвалити Рада ЄС.

Нагадаємо, раніше експерти з кібербезпеки били на сполох через те, що Google використовує вміст листів у Gmail і Google Chat для навчання своїх мовних моделей, зокрема Gemini, – тема сканування приватного листування техногігантами не вперше викликає занепокоєння користувачів.

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Теги: телефон блокування фракція навчання технології Європарламент Google Єврокомісія парламент

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