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Маск придумав, яку функцію Twitter зробить платною

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Маск придумав, яку функцію Twitter зробить платною
Мільярдер уже почав звільнення працівників Twitter
фото з відкритих джерел

Новий власник соцмережі хоче ввести платні відео

Новий керівник компанії Twitter Ілон Маск планує додати платні відео до своєї соцмережі. Про це повідомляє The Washington Post.

За даними видання, Twitter працює над функцією, яка дозволить людям розміщувати відео та стягувати плату з користувачів за їх перегляд, при цьому компанія отримуватиме частину виручки.

Видання зазначає, що компанія визначила ризик такого нововведення як «високий», тому планується провести коротку внутрішню перевірку, перш ніж вводити платні відео в соцмережу.

При цьому в Twitter поки що відмовляються коментувати інформацію про такі нововведення.

Зазначимо, раніше Маск пропонував зробити платними галочки верифікації у соцмережі. 

Нагадаємо, засновник SpaceX і мільярдер Ілон Маск, який придбав соціальну мережу Twitter, розпустив раду директорів компанії, зміцнивши таким чином контроль над платформою соціальної мережі. 

Напередодні ЗМІ повідомили, що Маск наказав провести скорочення по всій компанії, причому деякі команди буде скорочено більше, ніж інші. Перший раунд скорочень може стосуватися 25% персоналу компанії.

Співзасновник Twitter Джек Дорсі передав у понеділок всю свою частку в 18 млн акцій вартістю майже $978 млн у нову приватну компанію. Про це свідчать дані Комісії з цінних паперів і бірж США.

Як раніше повідомлялося, мільярдер Ілон Маск купив соцмережу Twitter. Про це Маск написав на своїй сторінці, опублікувавши відповідне відео. Маск розмістив відео, на якому входить до штаб-квартири Twitter... з особистим рукомийником.

Маск пояснив, що придбав соціальну мережу Twitter, щоб мати цифрову платформу для обговорення.

Нагадаємо, угоду про покупку Twitter Маск уклав у квітні, але пізніше вирішив відмовитися від придбання. Одним із приводів стало те, що представники Twitter не надали йому дані про спам-боти та підроблені акаунти. Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що він орієнтувався також на дії Путіна щодо війни в Україні.

Читайте також: Фіона Хілл: Ілон Маск передає повідомлення від Путіна
Теги: відео Ілон Маск

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