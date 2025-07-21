Мережа російських Telegram-ботів залишає коментарі за допомогою штучного інтелекту

3,6 тис. російських Telegram-ботів працює на країну-агресора

За понад рік з січня 2024 року по квітень 2025 року ця мережа залишила 316 тис. коментарів на Telegram-каналах окупованих територій, щоб імітувати підтримку РФ людьми. З них найпоширенішим меседжем була критика Володимира Зеленського – 48 тис. коментарів. Крім того, понад 3 млн коментарів бот-мережа залишила в українських та російських групах та чатах. Про це йдеться в розслідуванні OpenMinds та DFRLab.

Типовий бот цієї мережі на базі генеративного штучного інтелекту може просувати різні наративи, відповідати на попередні повідомлення та адаптувати свої. У третині усіх коментарів боти створювали унікальний текст, написаний ШІ, щоб імітувати людську мову – наприклад, з помилками – та уникнути виявлення.

Ця робота є частиною загальної стратегії Росії з домінування в інформаційному просторі. До 2023 року екосистема Telegram-каналів РФ на окупованих територіях розширилася до понад 600 каналів.

Дослідники виявили, що основна роль ботів на ТОТ полягає не лише в поширенні пропаганди, а й в імітації нормального життя та створенні ілюзії підтримки окупації громадянами.

«Вони не намагались ні з ким сперечатись, їхнім завданням було – тихо і (майже) непомітно змінювати тональність публічних обговорень, допомагаючи нормалізувати окупацію, – робить висновок дослідниця Юлія Дукач. – Боти саме цієї мережі скоріше реагували на контекст та ключові слова (як в пості, так і в коментарях до нього), але в дискусії не вступали – лише залишали свій адаптований меседж і йшли далі. ШІ сьогодні вже чудово вміє переформулювати пропагандистські тези у природні, відносно правдоподібні, але головне – різноманітні, фрази. А отже виявляти ботів стає все важче. А Росії вони обходяться все дешевше. Формально для такої мережі достатньо одного програміста і однієї людини, яка формулює теми та правила для ШІ. І все. Це, на жаль, маленька верхівка айсберга лише одного сегменту Telegram».

В коментарях часто вихваляється російське лідерство, інфраструктура та підтримка людей від РФ. Великий обсяг, здавалося б, «локальних» повідомлень, що висловлюють вдячність Росії або зневажливе ставлення до України, допомагає створити те, що дослідники називають «штучним консенсусом».

Загалом теми бот-мережі можна розділити на три категорії:

Негативна – зображує Україну як недієздатну державу. Містить особисті нападки на президента України Володимира Зеленського, зокрема, звинувачення у тероризмі. Позитивна пропаганда, що просуває Росію та її уряд. Нейтральна – емодзі, заяви про жахи війни та необхідність мирного співіснування між народами.

Дослідники роблять висновок, що наповнюючи інфополе фейковими коментарями Росія створює ілюзію широкої підтримки окупації, щоб людям здавалося «це всі так думають». І це є потужним інструментом контролю за інфополем.

10 найпопулярніших меседжів російських ботів для аудиторії ТОТ

Критика Володимира Зеленського та українського керівництва – 48 тис. коментарів.

Критика України — її уряду, населення чи дій на фронті – 13,5 тис.

Критика «колективного Заходу», подвійних стандартів та втручання – 11,8 тис.

Критика Сполучених Штатів та їхньої політики – 10,9 тис.

Гуманітарна або державна допомога жителям окупованих територій – 10,6 тис.

Коментарі щодо загрози, яку становлять БПЛА, зокрема для Росії – 10,3 тис.

Відновлення водопостачання на окупованих територіях – 9,6 тис.

Звинувачення у нацизмі в Україні – 9,6 тис.

Розвиток транспортної інфраструктури на окупованих територіях – 9,2 тис.

Безпека та наявність захисних споруд на ТОТ – 9,1 тис.

Денис Самигін, ГО CAT-UA