Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Андрій Шевченко прокоментував звернення «Полісся»
фото: УАФ

Очільник вітчизняного футболу готовий вислухати позицію незадоволених

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко ініціював зустріч із клубами та керівництвом української Прем'єр-ліги задля обговорення проблемних питань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Керівництво асоціації запевнило у відкритості до діалогу з клубами. Оскільки заяви житомирського «Полісся» та інших колективів УПЛ були публічними, то й УАФ вийшла з офіційною заявою. Шевченко запропонував зацікавленим сторонам зустрітися після міжнародної паузи.

«Основні принципи, на яких будується робота УАФ сьогодні, – це відкритість та прозорість. Ми завжди відкриті до спільної роботи та готові приймати адекватні та конструктивні пропозиції від вас, які відповідають регламентним нормам УАФ, УЄФА та ФІФА. Запрошуємо президента УПЛ, президентів, власників клубів на офіційну зустріч 14 квітня, 12:00, у Будинок футболу в Києві. Висловлюємо щире сподівання, що цього разу вдасться зібрати перших осіб клубів УПЛ задля обговорення проблем, реальних кроків та впровадження реформ у професійному футболі», – заявив президент асоціації.

Раніше «поліські вовки» звернулися до Української асоціації футболу з вимогою назавжди усунути від суддівської роботи Дениса Шурмана. Заяву житомирян підтримала низка інших клубів УПЛ. Зокрема, солідарність із «Поліссям» висловили рівненський «Верес», харківський «Металіст 1925», криворізький «Кривбас» та інші колективи.

Лист «Полісся» УАФ

Скандалом обернувся матч 19-го туру Прем'єр-ліги проти столичного «Динамо». Головний арбітр Балакін і судді VAR Шурман і Слончак ухвалили кілька контроверсійних рішень. Наприклад, оборонець столичного гранда Біловар не отримав червону картку за грубий фол проти житомирянина Емерллаху.

«Вказані рішення є грубими помилками, що мали прямий і визначальний вплив на результат матчу, що позбавили ігрової та чисельної переваги ФК «Полісся» у матчі з прямим конкурентом. У зв’язку з викладеним вище, а також беручи до уваги професійну оцінку, надану Головним експертом з арбітражу, просимо відсторонити від суддівської діяльності Дениса Шурмана – пожиттєво», – йдеться в зверненні Буткевича та Усика.

Події після поєдинку «Полісся» – «Динамо»

«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Поліссям» (2:1) із дублем Пономаренка. Проте, тренерський штаб і керівництво житомирян залишилося незадоволеним роботою суддівської бригади. Зокрема, головний тренер «поліських вовків» Руслан Ротань переконаний, що його підопічні здобули би перемогу за відсутності помилок рефері.

Як наслідок, президент УАФ Андрій Шевченко розкритикував арбітраж у Прем'єр-лізі. Очільник вітчизняного футболу розгніваний рівнем суддівства в елітному дивізіоні. Асоціація розпочала службові розслідування щодо деяких арбітрів і представників профільного комітету.

До слова, Балакін і Шурман нібито пройшли дослідження на «детекторі брехні» після скандального поєдинку. За словами коментатора Віктора Вацка, попередня змова суддів із зацікавленими особами не підтвердилася. Також вони не отримали фінансової вигоди від рішень.

Тим часом Володимир Шаран повернувся до керма «Олександрії». Вітчизняний фахівець втретє очолив клуб із Кіровоградщини. Головне завдання тренера – врятувати «жовто-чорних» від вильоту.

Головна бізнес-подія весни. Все, що треба знати про Business Wisdom Summit 2026
