В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині

Лариса Голуб

Через слабкий попит фермери змушені знижувати ціну на буряк
Попит на столовий буряк в Україні стрімко впав, аграрії змушені переглядати ціну

На українському ринку овочів борщового набору зафіксовано різке зниження торгової активності. Продажі столового буряку суттєво впали, а фермери дедалі частіше скаржаться на відсутність попиту навіть за умови зниження цін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EastFruit.

Щоб активізувати торговельно-закупівельну діяльність, українські фермери змушені знову знижувати ціни на цю продукцію. Напередодні вихідних ці коренеплоди на українському ринку пропонували по 3–8 грн/кг ($0,07–0,18/кг), що в середньому на 19% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

За словами експертів,  така ситуація пов’язана зі збільшенням пропозиції цих овочів на ринку, оскільки господарства, які раніше утримувалися від продажів, нині активно реалізують наявні обсяги. Водночас доволі значним залишається обсяг пропозиції некондиційних коренеплодів, що також тисне на ціни якісної продукції.

Варто зауважити, що наразі ціна на столовий буряк в Україні вже в середньому на 91% нижча, ніж у третій декаді березня 2025 року. Деякі учасники ринку не виключають подальшого зниження цін, попри сезонне скорочення пропозиції. Свою оцінку вони пояснюють значними запасами столового буряку в місцевих сховищах.

«Главком» писав, що український ринок овочів накрила чергова хвиля зниження цін на ріпчасту цибулю. Фермери, які тримали продукцію до березня в надії на високі прибутки, змушені переглядати цінники у бік зменшення. 

Водночас в Україні різко подорожчали тепличні помідори через дефіцит на ринку та скорочення імпорту, зокрема з Туреччини. Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, наприкінці тижня томати продавалися по 120-140 грн за кілограм, що приблизно на 10% дорожче, ніж раніше.

До слова, Великдень 2026 року обіцяє стати одним із найдорожчих за останні роки. Попри сподівання на стабілізацію цін, вартість традиційного святкового кошика продовжує бити рекорди: цьогоріч набір базових продуктів обійдеться родині майже у дві тисячі гривень. Головними драйверами подорожчання стали м'ясна продукція та молочні вироби, ціни на які злетіли через дефіцит сировини та зростання витрат на логістику.

Раніше згадували, що у селі Заріччя Закарпатської області аграрії розпочали збір ранньої городини. Місцеві жителі масово вирощують овочі у теплицях і вже вийшли на перші продажі редиски, тоді як капуста дозріє за кілька тижнів.

За словами місцевих працівників, ранні сорти редиски достигають за 25-28 днів, однак узимку цей період може збільшуватися до 70-80 днів. Наразі ціни на продукцію тримаються на рівні 105-120 гривень за кілограм або близько 25-27 гривень за пучок.

