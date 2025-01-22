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Денис Самигін Експерт з інформаційної безпеки

Дев'ять меседжів. Про що писали російські Telegram-канали, які маскуються під українські

glavcom.ua
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СБУ викрила російську пропаганду у Telegram
фото: shutterstock.com

Які теми просувають російські ботоферми в Україні

Для відповіді на це питання я проаналізував два великих Telegram-канали, які ще у 2021 році були викриті СБУ у тому, що вони керуються російськими військовими, але видають себе за українські. 

З одного боку – нічого сенсаційного у цих меседжах нема. У той же, час саме ці теми є маркерами, які вигідні Росії.

А тому маємо про це не забувати, хто б не працював на їх розкрутку, навіть під виглядом «патріотичних патріотів».

Щоб не загубити «за деревами увесь ліс» – основні відчуття, які нав’язують українцям росіяни.

Ці меседжі такі. 

1. Критика української влади.

  • Особиста демонізація Зеленського, Єрмака та Банкової загалом як корумпованих і неспроможних керівників.
  • Звинувачення у брехні, узурпації влади, репресіях, використанні війни для особистих цілей.

2. Делегітимізація мобілізації.

  • Твердження про «бєспрєдєл» у ТЦК, поширення паніки через мобілізацію. Просування меседжу, що ТЦК не справедливо ставиться до жителів російськомовних регіонів, яких заганяють в армію за нелояльність.  
  • Апеляція до емоцій через «обурення мас» і конфлікти з ТЦК.

3. Дискредитація ідеї військової боротьби за власну країну. 

  • Просування наративу, що люди не хочуть воювати через «корумпований режим».
  • Твердження, що війна ведеться виключно заради амбіцій Зеленського та інтересів Заходу.

4. Створення ілюзії невідворотної поразки.

  • Тези про слабкість української армії, падіння морального духу, брак ресурсів, внутрішню гризню та ймовірну капітуляцію.

5. Розкол міжнародної підтримки України.

  • Нібито відсутність підтримки з боку Заходу, припинення поставок зброї та фінансів.
  • Ідея, що міжнародна спільнота готується до «зради» України, обираючи мир на умовах Росії.

6. Залякування економічною кризою. 

  • Прогнози щодо катастрофічного економічного стану України, зубожіння народу, дефолту та руйнування інфраструктури через військові дії та корупцію.

7. Промоція «величі» та посилення Росії.

  • Подача Росії як сильної країни з необмеженими ресурсами, що легко може «знищити Україну».
  • Залякування ударами по енергетиці.

8. Створення уявлення про внутрішні конфлікти в Україні.

  • Між політиками, військовими, бізнесом, лобістами.
  • Прогнози нового Майдану, революції чи введення диктатури.

9. Роздмухування сепаратизму. 

  • Мовляв «російськомовні регіони» готові відділитися через розчарування владою та загальну ситуацію.

Отже, як бачимо, росіяни, які видають себе за українців хочуть, щоб Україну захопило відчуття катастрофи, хаосу та зради. Для цього системно просуваються теми поразок армії, корупції, економічної кризи. 

Відбувається деморалізація населення через нагнітання страху та тривожності. Відчуття безвиході, розчарування, недовіри до влади та армії має, за задумом росіян, призвести до пасивності українців у захисті країни. 

При цьому використовують посилання на анонімні джерела та чутки, які не можна перевірити. А також емоційні, негативні слова для створення атмосфери страху та безнадії.  

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: СБУ війна військові Україна росіяни

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Денис Самигін

Дев'ять меседжів. Про що писали російські Telegram-канали, які маскуються під українські
Дев'ять меседжів. Про що писали російські Telegram-канали, які маскуються під українські
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