В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня

Аліна Самойленко
У столиці температура коливатиметься від 13° до 15° тепла

Сьогодні, 26 березня, в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У більшості областей опадів не очікується, проте вночі у Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях, вдень місцями на крайньому заході та сході країни пройде невеликий дощ. Щодо температури, вночі 0-5° тепла, вдень +11..+16°, на півдні та Закарпатті стовпчики термометрів будуть сягати до 18°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень в межах 8-13° тепла.

Прогноз погоди на 26 березня
Укргідрометцентр

У четвер, 26 березня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 0-5° тепла, вдень 11-16°, у столиці вночі 2-4° тепла, вдень 13-15°.

Як відомо, цього тижня в Україні спостерігатиметься класична березнева погода. Після відносного потепління на початку тижня очікується чергове вторгнення прохолодного повітря, що принесе дощі, а подекуди й мокрий сніг. Температурні показники будуть суттєво різнитися залежно від регіону.

Читайте також

Щодня рятувальники Київщини ліквідовують десятки пожеж у природних екосистемах
43 пожежі за добу: рятувальники просять жителів Київщини припинити випалювання сухостою
24 березня, 16:47
Прогноз погоди на 15 березня
В Україні хмарно та вітряно: прогноз погоди на 15 березня 2026
15 березня, 06:00
Під час горіння свічки у повітря можуть потрапляти леткі органічні сполуки, зокрема бензол, толуол і формальдегід, які у високих концентраціях здатні подразнювати дихальні шляхи
Популярна річ у кожному домі може непомітно шкодити здоров’ю
14 березня, 02:54
В Україні сонячно: погода на 11 березня
В Україні сонячно: погода на 11 березня
11 березня, 05:59
Шкідливий для чутливих груп рівень забрудненості повітря зафіксовано у трьох районах столиці
У столиці погіршилася якість повітря: у яких районах зафіксовано найвищі показники
9 березня, 09:05
Чорне небо над Тегераном
У Тегерані після ізраїльських ударів падав чорний дощ
8 березня, 19:59
У столиці індекс якості повітря сягнув 168
У трьох містах після російського обстрілу погіршилася якість повітря
7 березня, 07:02
Забруднене повітря шкідливо впливає на тканини мозку людини
Науковці довели, що забруднене повітря збільшує ризик хвороби Альцгеймера
2 березня, 12:21
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
1 березня, 05:59

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Вчора, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Вчора, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
24 березня, 17:19

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
