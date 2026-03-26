В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня

У столиці температура коливатиметься від 13° до 15° тепла

Сьогодні, 26 березня, в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У більшості областей опадів не очікується, проте вночі у Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях, вдень місцями на крайньому заході та сході країни пройде невеликий дощ. Щодо температури, вночі 0-5° тепла, вдень +11..+16°, на півдні та Закарпатті стовпчики термометрів будуть сягати до 18°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень в межах 8-13° тепла.

Прогноз погоди на 26 березня Укргідрометцентр

У четвер, 26 березня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 0-5° тепла, вдень 11-16°, у столиці вночі 2-4° тепла, вдень 13-15°.

Як відомо, цього тижня в Україні спостерігатиметься класична березнева погода. Після відносного потепління на початку тижня очікується чергове вторгнення прохолодного повітря, що принесе дощі, а подекуди й мокрий сніг. Температурні показники будуть суттєво різнитися залежно від регіону.