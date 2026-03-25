Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії

Антон Федорців
Антон Федорців
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Ігор Бєланов, Андрій Шевченко та Олег Блохін гарно посиділи
фото: adidas Ukraine

Тріо володарів «Золотого м'яча» долучилося до промоції нової форми збірної України

Олег Блохін, Ігор Бєланов і Андрій Шевченко в ламповій фотосесії презентували виїзний комплект національної команди України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на adidas Ukraine.

Трійко володарів «Золотого м'яча» за сюжетом зібралися в улюбленому пабі, щоб потеревенити про улюблену гру. Принагідно кожен захопив і головний індивідуальний приз у світовому футболі. Стиль одягу – спортивний, бо обрали легенди нові футболки збірної України.

«Футбольні легенди підтримують тих, хто формує гру сьогодні – у новій виїзній формі збірної України», – лаконічно прокоментував зйомку технічний партнер «синьо-жовтих».

Нова виїзна форма збірної України

Новий дизайн комплекту натхненний українською геральдикою. Зокрема, еволюцією національного герба – від тризуба часів князя Володимира до сучасного варіанту. Окрім того, на форму після понад трьох десятиліть паузи повернувся adidas Originals Trefoil – легендарний «трилисник» німецького виробника.

Футболка отримала насичений синій колір із геометричним візерунком на грудях і плечах. Новий комплект adidas створив у рамках міжнародного футбольного сезону. Форма «синьо-жовтих» – частина глобального запуску виїзних комплектів німецького виробника.

Склад збірної України на плейоф кваліфікації до ЧС-2026

Виклик до національної команди отримали 15 представників української Прем'єр-ліги та 11 легіонерів. Найбільше представництво мають «Динамо» (шість футболістів), а донецький «Шахтар» і «Полісся» делегували до збірної по чотири виконавці.

Перелік викликаних до збірної України футболістів:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»), Руслан Нещерет («Динамо»),

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Олександр Сваток («Остін»), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва – «Шахтар»), Едуард Сарапій («Полісся»), Віталій Миколенко («Евертон»), Олександр Тимчик («Динамо»), Богдан Михайліченко, Борис Крушинський (обидва – «Полісся»),

Півзахисники: Єгор Ярмолюк («Брентфорд»), Іван Калюжний («Металіст 1925»), Олег Очеретько («Шахтар»), Георгій Судаков («Бенфіка»), Руслан Маліновський («Дженоа»), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі – «Динамо»), Олексій Гуцуляк («Полісся»), Віктор Циганков («Жирона»), Олександр Зубков («Трабзонспор»),

Нападники: Владислав Ванат («Жирона»), Роман Яремчук («Ліон»), Матвій Пономаренко («Динамо»).

Ще дев'ять гравців потрапили до резервного списку «синьо-жовтих». Левова частка з них – представники «Полісся». Підстрахувати основних готові голкіпер Євген Волинець, оборонець Сергій Чоботенко, півзахисник Олександр Назаренко, форвард Ігор Краснопір. Також у переліку запасних Костянтин Вівчаренко, Володимир Бражко (обидва – «Динамо»), Єгор Назарина («Шахтар»), Олексій Сич («Карпати»).

Календар збірної України на плейоф кваліфікації до ЧС-2026

Півфінал мінітурніру запланований на 26 березня. Національна команда України в іспанській Валенсії прийме збірну Швеції. Переможець протистояння вийде у фінал.

Там 31 березня суперником буде сильніший у поєдинку збірних Польщі та Албанії. Переможець мінітурніру чотирьох команд поїде на Мундіаль до США, Канади та Мексики.

Нагадаємо, збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.

