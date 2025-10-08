Звернемося до фактів та цитат одеситів

«Розродився» лонгрідом про історію Одеси для «Главкома». Коли писав – вчергове зробив відкриття для себе - як мало ми знаємо про історію насправді. Лінк – в коментарі.

«То наскільки Одеса є українською?

Само по собі це вже «неправильне» питання. Адже це схоже на те, як би колишній чоловік після розлучення та юридичного розподілу майна увірвався б до ексдружини, почав її вбивати та кричати, що має на це право, бо він на все це заробляв. Та замість того, щоб скрутити злочинця силою поліція б почала зʼясовувати, а хто дійсно більше вклався: може, чоловік зі своїми заробітками чи, може, дружина, яка «створювала затишок».

Але, з іншого боку, цікаво поглянути на історію Одеси і під цим ракурсом. Автор не є істориком, а тому не претендує на створення всеохопної картинки в цьому лонгріді. Але, як людина, яка провела в Одесі багато років життя мені цікаво було дослідити етапи її історії, які хоч і не є таємницею, проте не дуже відомі широкому загалу.

І чому Одеса так і не стала «південною Калугою, замість північної Олександрії», як про це говорив одесит, один з лідерів руху за створення держави Ізраїль Володимир Жаботинський. Ми звернемося до фактів та цитат одеситів, які жили в той час, щоб спробувати відчути історію з їхнього погляду. А також торкнемося теми викликів, які стоять перед українським суспільством у звʼязку з існуванням окремішнього одеського міфу».

***

Лафхак – можна обрати розділ, який зацікавив найбільше, а саме: