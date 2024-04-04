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Члени НАТО домовились створити місію для допомоги Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Члени НАТО домовились створити місію для допомоги Україні
НАТО зможе ефективніше використовувати можливості Альянсу для підтримки України
фото з відкритих джерел

Ідею мають затвердити лідери країн-членів НАТО на майбутньому саміті у Вашингтоні

Глави МЗС країн-членів НАТО домовились про створення спеціальної місії Альянсу для збільшення допомоги Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 4 квітня після зустрічі з колегами-дипломатами у Брюсселі на честь 75-річчя створення Північноатлантичного альянсу, пише Tvn24.

«Ми вирішили створити місію НАТО. Це не означає, що ми йдемо на війну, але це означає, що тепер ми зможемо використовувати можливості Альянсу для координації, підготовки та планування, щоб підтримувати Україну більш скоординовано», – сказав Сікорський.

Коментуючи ідею створення спеціального п’ятирічного фонду допомоги Україні обсягом 100 млрд євро, Сікорський сказав, що «Путіну було б важливо зрозуміти, що ми плануємо це – як треба – на кілька років. Він не може виграти за кілька місяців або навіть за рік чи два. Як Північноатлантичний альянс ми у 20 разів багатші за нього і в разі потреби можемо дозволити собі тривалий конфлікт».

Підтримана главами МЗС ідея має бути затверджена лідерами країн-членів НАТО на саміті у Вашингтоні.

Як повідомлялося, засідання Ради Україна-НАТО буде присвячене зміцненню співпраці, а також міністри закордонних справ країн НАТО обговорять можливість покращення структури допомоги Україні.

Раніше міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що країни-члени НАТО повинні перейти до амбітних дій у питанні підтримки України на саміті Альянсу, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

До слова, генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав потенційні сценарії війни в Україні.

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Теги: війна НАТО міністр Україна фінансування

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