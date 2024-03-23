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Чи залишаться танки окупантів без палива? Військовий експерт назвав ціль атак на російські НПЗ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Чи залишаться танки окупантів без палива? Військовий експерт назвав ціль атак на російські НПЗ
Фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов заявив, що в України немає «шахедів» у такій кількості, як у росіян
фото: Сергій Бескрестнов/Facebook

Сергій «Флеш» Бескрестнов: «Це – абсолютно правильний підхід – перенесення воєнних дій на сторону супротивника»

Нафтогазова галузь, зокрема виробництво бензину та інших нафтопродуктів, є для Росії пріоритетною. Тому всі удари по цій інфраструктурі призводитимуть до того, що в них потенційно зменшуватиметься зовнішній дохід і економіка буде просідати. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов, більше відомий під псевдонімом «Флеш», який займається приватним бізнесом, пов’язаним з комунікаціями. 

«Думаю, що в росіян ще достатньо заводів, які здатні переробляти нафту на паливо, – зокрема тих, які розташовані у недосяжній для наших ударних БПЛА частині Росії. Ми розуміємо, що військова техніка на 99% живиться соляркою (дизелем), а не бензином. Ці атаки насправді мають більше «ІПСОшний» або політичний резонанс, бо ці вибухи росіяни помічають. Все-таки коли горить цілий завод, це не можна приховати від населення. До того ж якщо в якомусь регіоні постраждає завод з виробництва палива, це призведе до збоїв у логістичних ланцюжках, які забезпечувалися цим заводом, і для споживачів це матиме ефект», – сказав Бескрестнов.

Фахівець з радіоелектронної боротьби зазначив, що таких цілей не так багато, тому військові намагаються вишукувати такі чутливі соціально точки для того, щоб «війна в Росії стосувалася і тих жителів, які не збиралися йти у «СВО». 

Сергій Бескрестнов наголошує, що ці удари по НПЗ, на жаль, не залишать російські танки без палива.

«Згадайте, що росіяни свого часу так само намагалися по нас вдарити, створивши паливну кризу, і не змогли. А вони мали набагато більший ракетний потенціал. Якщо нам на допомогу одразу прийшли інші країни, то їм на допомогу прийдуть інші регіони, які недосяжні нашим БПЛА. Або багаті нафтові країни, на кшталт Азербайджану», – розповів Бескрестнов.

Експерт зазначив, що в України немає у такій кількості «шахедів», як у росіян.

«Ми зараз говоримо навіть не про один тип безпілотників. Конкретно ті, що атакують нафтопереробні заводи, несуть до 70-80 кілограм бойової частини на відстань у тисячу кілометрів. У нас їх, на жаль, немає у такій кількості, як у росіян «шахедів», і на масове серійне виробництво це ще не поставлено. Але вже є свої власні розробки, які ми випускаємо середніми партіями. Сподіваюся, що надалі дійде і до масштабного серійного виробництва», – сказав «Флеш».

Нагадаємо, що в Україні близько 200 компаній наразі випускають дрони, а позаминулого року їх було лише сім.

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Теги: нафта завод росія Україна війна окупанти

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