В України закінчилися ракети для Patriot? Повітряні сили відреагували

Речник Повітряних сил наголосив, що українцям не варто піддаватися паніці

Україна потребує значно більше ракет для Patriot та Iris-T, однак країни-партнери знають скільки в України є ракет та скільки їх потрібно ще. Так, речник Повітряних сил Ілля Євлаш прокоментував допис військового аналітика Bild Юліана Рьопке в ефірі телемарафону.

«Ми маємо розуміти перш за все, що Україна не виробляє самостійно дані системи (Patriot та SAMP/T – «Главком») та боєприпаси для них. Тому звісно, що нам потрібно більше ракет», – зауважує Євлаш.

Однак речник Повітряних сил наголосив, що українцям не варто піддаватися паніці.

«Оскільки ви бачите й сьогоднішній результат як відпрацювали наші мобільні вогневі групи. Збито 16 із 17 «Шахедів», майже 100%», – наголосив Євлаш.

Нагадаємо, Рьопке заявив, що Україна відчуває дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та Iris-T. Військовий аналітик стверджує, що РФ «знищила більшість інших запасів засобів» протиповітряної оборони України.

Нагадаємо, Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.

Як повідомлялося, Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн ЄС забезпечити Україну додатковими системами ППО Patriot.

До слова, чотири європейські країни Північноатлантичного альянсу уклали угоду про закупівлю до тисячі ракет для зенітного ракетного комплексу Patriot.