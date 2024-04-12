Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В України закінчилися ракети для Patriot? Повітряні сили відреагували

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В України закінчилися ракети для Patriot? Повітряні сили відреагували
Військовий аналітик Bild стверджував, що Росія «знищила більшість запасів засобів» ППО України
фото з відкритих джерел

Речник Повітряних сил наголосив, що українцям не варто піддаватися паніці

Україна потребує значно більше ракет для Patriot та Iris-T, однак країни-партнери знають скільки в України є ракет та скільки їх потрібно ще. Так, речник Повітряних сил Ілля Євлаш прокоментував допис військового аналітика Bild Юліана Рьопке в ефірі телемарафону.

«Ми маємо розуміти перш за все, що Україна не виробляє самостійно дані системи (Patriot та SAMP/T – «Главком») та боєприпаси для них. Тому звісно, що нам потрібно більше ракет», – зауважує Євлаш.

Однак речник Повітряних сил наголосив, що українцям не варто піддаватися паніці.

«Оскільки ви бачите й сьогоднішній результат як відпрацювали наші мобільні вогневі групи. Збито 16 із 17 «Шахедів», майже 100%», – наголосив Євлаш.

Нагадаємо, Рьопке заявив, що Україна відчуває дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та Iris-T. Військовий аналітик стверджує, що РФ «знищила більшість інших запасів засобів» протиповітряної оборони України.

Нагадаємо, Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.

Як повідомлялося, Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн ЄС забезпечити Україну додатковими системами ППО Patriot.

До слова, чотири європейські країни Північноатлантичного альянсу уклали угоду про закупівлю до тисячі ракет для зенітного ракетного комплексу Patriot.

Читайте також: Без ТЕЦ та ТЕС. Чи витягнуть атомні станції українську енергетику?
Теги: війна боєприпаси ракета системи ППО Повітряні сили ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ми маємо справу не з божевільним Путіним, а з імперією, яка приречена, але не хоче вмирати»
Росія, як «сліпа» пляма Заходу
23 березня, 18:07
«Жодних червоних ліній тріо Байдена-Саллівана-Бернса для Москви не накреслило»
Україні не можна бити по російських НПЗ! Чи треба кидати каміння у міністра Остіна? Авторська стаття
Вчора, 10:00
Кремль намагатиметься всередині представити наявність «українського сліду» у теракті
Теракт у Підмосков'ї: Режим Кремля у пошуках ворога
25 березня, 09:25
Загальна тривалість тривог у Києві сягає понад 1165 годин
«Київ Цифровий» повідомив, як підключити критичні оповіщення про тривогу
19 березня, 16:04
Уламки ракети, що впали у столичному парку під час атаки
Удар по Києву: зі збитої ракети витекло токсичне паливо
24 березня, 15:34
Влада Китаю заявила, що бойкотуватиме мирні переговори щодо врегулювання війни в Україні, якщо Європа не дозволить РФ брати в цьому участь
Китай хоче посадити Україну та Росію за стіл переговорів
22 березня, 12:52
Захисник воював на Херсонщині, Харківщині, Донеччині, Луганському напрямку
Прикрив собою побратима. Згадаймо 23-річного Дмитра Дутку
26 березня, 09:00
Новий очільник БЕБ та запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка. Головне за 9 квітня
Новий очільник БЕБ та запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка. Головне за 9 квітня
9 квiтня, 21:00
Безпілотник має систему озброєння «Ram X», яка розроблена українською компанією Cdet
Україна успішно скопіювала російські «Ланцети»
Вчора, 21:57

Події в Україні

В України закінчилися ракети для Patriot? Повітряні сили відреагували
В України закінчилися ракети для Patriot? Повітряні сили відреагували
Україна повернула тіла майже сотні загиблих захисників
Україна повернула тіла майже сотні загиблих захисників
Сили оборони вивчають, як протидіяти новим російським ракетам
Сили оборони вивчають, як протидіяти новим російським ракетам
Поліцейські потрапили під обстріл росіян у Луганській області
Поліцейські потрапили під обстріл росіян у Луганській області
Вночі на Хмельниччині лунали вибухи: керівник ОВА повідомив деталі
Вночі на Хмельниччині лунали вибухи: керівник ОВА повідомив деталі
Україна обіцяє Заходу контрнаступ у 2025 – Le Figaro
Україна обіцяє Заходу контрнаступ у 2025 – Le Figaro

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Одна з країн Європи заманює українських біженців збільшенням виплат
53K
Ветеран АТО розповів, як Залужний збирався змінити хід війни
50K
Понад 1000 євро за кг: у світі набуває популярності новий овоч
23K
Патрульна поліція нехай патрулює, а усі інші правоохоронні органи мають мобілізувати мінімум 50% апарату
17K
Насіров перетворив тюремну камеру на номер люкс з євроремонтом та інтернетом – ЗМІ
16K
У гучній історії про «інтим між ієрархом УПЦ МП і неповнолітнім хористом» суд покарав відому журналістку

Новини

ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 06:53
Короткочасні дощі в низці областей: прогноз погоди на 12 квітня
Сьогодні, 04:25
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
В Україні має бути створений місцевий ринок газу – Українська енергетична біржа
Вчора, 17:51
Україна має боротися за виключення з-під дії екологічного податку ЄС – GMK Center
Вчора, 14:57
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Вчора, 06:53

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua