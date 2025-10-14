Мобільні оператори почали блокувати спамерів: як поскаржитися на нав’язливі номери

Кожен українець може звернутися до свого оператора й допомогти заблокувати номер

Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє операторам блокувати спам-номери. Відповідні правила набули чинності 2 жовтня – і вже заблоковано тисячі спам-номерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першого віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова

«Спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер кожен українець може звернутися до свого оператора й допомогти заблокувати номер, з якого здійснювали дзвінок», – йдеться у повідомленні.

Як заблокувати?

Vodafone – у застосунку чи за номером: 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу.

Kyivstar – у застосунку чи за номером: 466 або 0 800 300 466 в Україні, *105*466# у роумінгу.

LifeCell — у застосунку чи за номером: 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.

Також можна поскаржитися на гарячу лінію уряду (1545) або залишити заявку на сайті Національної комісії з регулювання електронних комунікацій.

До слова, мобільний інтернет нового покоління 5G восени 2025 року почне тестуватися у трьох українських містах – Львові, Харкові та Бородянці. Масштабне покриття значної частини території країни очікують не раніше 2030 року.