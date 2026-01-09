Головна Техно Телеком
Держспецзв’язку заборонила установам використовувати популярну програму для бухгалтерії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Держспецзв’язку заборонила установам використовувати популярну програму для бухгалтерії
Виробником усіх продуктів у списку Держспецзв’язку є російська компанія «1С»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Служба оприлюднила перелік забороненого до використання програмного забезпечення

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України оприлюднила перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

«Відмова від використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання, що можуть містити приховані вразливості або використовуватися для шпигунства та диверсій, є запорукою забезпечення стійкості держави в умовах повномасштабної агресії РФ», – йдеться в повідомленні.

Перелік забороненого програмного забезпечення є офіційним джерелом інформації для органів державної влади, місцевого самоврядування, військових формувань, державних підприємств та операторів критичної інфраструктури щодо технологічних рішень, використання яких створює неприпустимі ризики для національної безпеки.

Перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання:

  • 1C: Бухгалтерія 8 для України
  • 1C: Бухгалтерія 8 для України Базова
  • 1C: Бухгалтерія 8 для України. Навчальна версія «1С»
  • 1C: Підприємство 8. Торгівля для приватних підприємців України
  • 1C: Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України
  • 1C: Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України Базова
  • 1C: Підприємство 8. Управління торгівлею для України
  • 1C: Підприємство 8. Управління невеликою фірмою для України
  • 1C: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України
  • 1C: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України Базова
  • 1С: Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України (1С: Управління торговим підприємством 8, 1С: УТП8)
  • 1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України (1С: Бухгалтерія 8 для бюджетних установ)
  • 1С: Підприємство 8. Зарплата та кадри для бюджетних установ України (1С: Зарплата та кадри для бюджетних установ України)
  • 1С: Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України
  • 1С: Підприємство 8. Документообіг КОРП для України
  • 1С: Підприємство 7.7. Бухгалтерський облік для України (1С: Бухгалтерія 7.7.)
  • 1С: Торгівля і Склад 7.7. для України
  • 1С: Зарплата і Кадри 7.7. для України
  • 1С: Підприємство 7.7. Комплексна поставка для України
  • 1С: Підприємство 7.7. Виробництво + Послуги + Бухгалтерія для України
  • BAS ERP
  • BAS Управління холдингом
  • BAS Документообіг КОРП
  • BAS Управління торгівлею
  • BAS Роздрібна торгівля
  • BAS Бухгалтерія КОРП
  • «UA-Бюджет»

Виробник усіх вказаних у переліку продуктів – російська компанія «1С», що спеціалізується на дистрибуції, підтримці та розробці комп'ютерних програм і баз даних для бізнесу.

Варто зазначити, що до 2017-го «1С» в Україні продавали й підтримували дві компанії: «Еврософтпром» і «Скайлайн Софтвер». Перша володіє авторськими правами на «1С» в нашій країні, друга – координує обслуговування, доопрацювання та розповсюдження програми. Обидві потрапили під санкції.

Після запровадження обмежень фактично використовувати «1C» в країні не перестали. Це підтверджують дані української спільноти програмістів DOU, відповідно до яких упродовж 2021 року на DOU щомісяця розміщували приблизно 60 вакансій, повʼязаних з «1C».

Теги: санкції

