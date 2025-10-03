Головна Техно Телеком
В Україні починають тестування 5G: що і де працюватиме спершу

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
В Україні починають тестування 5G: що і де працюватиме спершу
В Україні восени розширять пілотне тестування 5G
фото: freeдом

Пілотне тестування технології стартує восени у Львові, Харкові та Бородянці, повноцінний запуск відкладено через воєнний стан

Мобільний інтернет нового покоління 5G восени 2025 року почне тестуватися у трьох українських містах – Львові, Харкові та Бородянці. Масштабне покриття значної частини території країни очікують не раніше 2030 року. Про це повідомив «Главком» з посиланням на заступника міністра цифрової трансформації Станіслава Прибитька в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Повноцінний запуск технології 5G в Україні відкладено до завершення воєнного стану. Наразі тестування дозволить оцінити роботу мережі та підготувати основу для подальшого масштабування.

За даними Мінцифри, майже 22% усіх телефонів в Україні вже підтримують 5G. За словами одного із п'яти нових заступників міністра цифрової трансформації Прибитька, покрити велику частину території країни технологією мобільного зв’язку нового покоління можна орієнтовно до 2030 року.

5G можна буде скористатися в одному з вищих навчальних закладів. Київський авіаційний інститут спільно з Vodafone запустили перший університетський 5G-простір в Україні. Студенти, викладачі та гості університету можуть протестувати найшвидший доступ до мережі. 

Нагадаємо, що у Афганістані Талібан навмисно відключив інтернет по всій країні, щоб контролювати інформаційний простір. Згідно з даними Netblocks, рівень зв’язку наразі становить лише 14% від нормального. Раніше влада вже обмежувала високошвидкісний інтернет у кількох регіонах, через що користувачі зазнавали частих перебоїв.

У Китаї розпочалася двомісячна кампанія з очищення Інтернету від фейкових новин, провокацій та негативного контенту. Під перевірку потраплять обговорення, рейтинги пошукових запитів, рекомендації та коментарі в соцмережах. За порушення правил можливі такі санкції, як відключення монетизації, видалення постів або повне блокування акаунтів без можливості відновлення.

Теги: мобільний зв’язок інтернет

