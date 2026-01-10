Головна Техно Телеком
У Telegram стався глобальний збій

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
З самого ранку 10 січня сервіс Downdetector фіксує масові скарги на роботу популярного месенджера Telegram. Користувачі в Україні та по всьому світу зіштовхнулися з низкою технічних проблем

Технічні негаразди у меседжері Telegram зачепили як мобільний додаток, так і десктопну версію сервісу. Найбільше нарікань викликає проблема із надсиланням повідомлень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сервіс Downdetector.

За даними сервісу, пік скарг припав на ранкові години. Користувачі виділяють кілька критичних помилок у роботі додатка, зокрема проблему з медіа, коментарями та затримкою повідомлень.

У Telegram стався глобальний збій фото 1
скріншот

Адміністрація сервісу поки не надала офіційних роз’яснень щодо причин цього конкретного збою.

Як відомо, у застосунку для військовослужбовців «Армія+» з'явились нові функції. Мова про персональне посвідчення та інформаційну стрічку «Пульс».

Одним із ключових оновлень стало розширення функціоналу «Армія ID». Тепер у ньому доступний не лише унікальний девʼятизначний ID-номер для подання рапортів, а й посвідчення захисника чи захисниці для підтвердження статусу військовослужбовців.

