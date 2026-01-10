У Telegram стався глобальний збій

З самого ранку 10 січня сервіс Downdetector фіксує масові скарги на роботу популярного месенджера Telegram. Користувачі в Україні та по всьому світу зіштовхнулися з низкою технічних проблем

Технічні негаразди у меседжері Telegram зачепили як мобільний додаток, так і десктопну версію сервісу. Найбільше нарікань викликає проблема із надсиланням повідомлень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сервіс Downdetector.

За даними сервісу, пік скарг припав на ранкові години. Користувачі виділяють кілька критичних помилок у роботі додатка, зокрема проблему з медіа, коментарями та затримкою повідомлень.

Адміністрація сервісу поки не надала офіційних роз’яснень щодо причин цього конкретного збою.

