«Резерв+» тимчасово не працюватиме: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Резерв+» тимчасово не працюватиме: деталі
Технічні роботи завершаться 10 січня о 05:00
фото: «Уніан»

Користувачі застосунку тимчасово не зможуть отримати послуги чи оновити «Резерв ID»

10 січня з 00:00 до 05:00 у реєстрі «Оберіг» триватимуть планові технічні роботи. Через це у застосунку «Резерв+» тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити «Резерв ID». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Пресслужба відомства наголосила, щоб уникнути незручностей, користувачам потрібно заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа. Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути «+» та обрати «Завантажити PDF».

Планові роботи завершаться о 05:00, після чого сервіси відновлять роботу у звичному режимі.

Нагадаємо, застосунок «Резерв+» надсилатиме сповіщення про те, що ТЦК надіслав паперову повістку поштою. Функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через «Укрпошту».

Зазначається, що сповіщення в застосунку не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки.

Наразі «Резерв+» надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із військовим обліком:

  • Подання та зняття з розшуку.
  • Порушення правил військового обліку та штрафи.
  • Оновлення Резерв ID.
  • Оновлення та отримання даних.
  • Отримання відстрочки чи бронювання.
  • ⁠⁠Отримання електронного направлення на ВЛК.

Крім того, протягом кварталу в «Резерв+» стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку, скасування відстрочки.

«Резерв+» тимчасово не працюватиме: деталі
«Резерв+» тимчасово не працюватиме: деталі
