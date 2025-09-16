Головна Техно Девайси
Український стартап залучив $15 млн на рой дронів зі штучним інтелектом

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Технології Swarmer вже довели свою ефективність на полі бою
Український стартап Swarmer залучив $15 млн інвестицій на розвиток роїв дронів

Українська компанія Swarmer, що є учасником кластера оборонних інновацій Brave1, залучила $15 мільйонів інвестицій від американських фондів. Це найбільша інвестиція в українську оборонно-технологічну сферу від початку повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першого віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова

Федоров зазначив, що ці кошти будуть спрямовані на розвиток технологій штучного інтелекту для автономності дронів, зокрема для створення «роїв» безпілотників.

За словами Федорова, технології Swarmer вже довели свою ефективність на полі бою. Залучені інвестиції дозволять розширити «роєві можливості» для безпілотників, що дасть змогу використовувати необмежену кількість дронів та роботів, незалежно від кількості навчених пілотів.

Цей факт, на думку міністра, демонструє, що іноземні інвестори вірять у потенціал України та готові допомагати масштабувати інновації, перевірені на фронті. Він підкреслив, що українські розробки стали геймченджерами і створюють продукти, яким немає аналогів у світі.

Нагадаємо, в Україні завершилися фінальні випробування нових ударних дронів-камікадзе, які здатні вражати цілі на відстані понад 40 кілометрів і долати системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрем'єр-міністра та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За словами Федорова, ці розробки, створені за сприяння оборонного кластера Brave1, невдовзі будуть використовуватись на фронті. Він підкреслив, що дрони-камікадзе є дешевим та практичним рішенням для ведення бойових дій. Вони доступні у виробництві, легко масштабуються та дозволяють завдавати точних ударів на значних відстанях.

 

Теги: дрон Михайло Федоров Україна

