«Київстар» підвищує тарифи: як зміниться вартість послуг

Причиною підвищення стали зростання цін на електроенергію, пальне та інфляційні фактори

Мобільний оператор «Київстар» з 24 вересня 2025 року підвищує тарифи для абонентів передплати та контракту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Київстар».

З 24 вересня для абонентів передплати тариф Love UA Світло 2023 становитиме 300 грн за 4 тижні, а тариф Суперсила Економія – 225 грн за 4 тижні. Для абонентів контракту з 1 жовтня тариф Love UA Контракт зросте до 250 грн на місяць.

У «Київстар» пояснюють, що підвищення пов’язане зі зростанням цін на електроенергію для бізнесу у вечірні пікові години, збільшенням вартості пального для генераторів та впливом інфляції та коливання валютного курсу на собівартість послуг.

Абоненти, яких стосуються зміни, отримають SMS-сповіщення, а також можуть обрати тариф, що найкраще відповідає їхнім потребам. Це перше підвищення тарифів на популярні пакети більш ніж за рік.

Нагадаємо, що «Київстар» вийшов на біржу Nasdaq. «Це історичний момент не лише для «Київстару», це насправді історичний момент для всієї країни та українського бізнесу», – заявив президент «Київстару» Олександр Комаров.

Комаров наголосив, що це стане гарним прикладом для великого українського бізнесу розглянути лістинг як один зі способів залучення міжнародного капіталу та зміни свого статусу.

Зазначимо, що з 15 серпня материнська компанія українського оператора мобільного зв'язку «Київстар» Kyivstar Group Ltd почала торгуватися на американській фондовій біржі Nasdaq під тікером KYIV. Основним її акціонером залишається міжнародна телекомунікаційна група VEON із пакетом 89,6%.