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Мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих захисників. Як оформити послугу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих захисників. Як оформити послугу
Мобільний номер не надійде в продаж загалом протягом двох років
фото з відкритих джерел

Мобільні оператори запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників

Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників. Номер не надійде в продаж загалом протягом двох років. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж. Так ви можете отримати повідомлення «Коханий приєднався до Viber». Коли його немає серед живих», – написав Федоров.

Для того, щоб зарезервувати номер потрібно:

  1. Звернутися до служби підтримки оператора. Kyivstar – 0800300466, lifecell – 0800205433.
  2. Повідомити номер для резерву.
  3. Зазначити, від кого звернення.
  4. Очікувати SMS з рішенням.

Наразі послуга працює в тестовому режимі.

Нагадаємо, на порталі «Дія» запустили послугу із закриття ФОПів. Фізичні особи-підприємці зможуть це зробити в декілька кліків.

До слова, одним із ризиків впровадження електронного голосування – це ризик кібервтручання, насамперед з боку Росії.

Теги: військові мобільні оператори Київстар Михайло Федоров

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