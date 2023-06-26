Мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих захисників. Як оформити послугу

Мобільний номер не надійде в продаж загалом протягом двох років

Мобільні оператори запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників

Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників. Номер не надійде в продаж загалом протягом двох років. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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«Зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж. Так ви можете отримати повідомлення «Коханий приєднався до Viber». Коли його немає серед живих», – написав Федоров.

Для того, щоб зарезервувати номер потрібно:

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Звернутися до служби підтримки оператора. Kyivstar – 0800300466, lifecell – 0800205433. Повідомити номер для резерву. Зазначити, від кого звернення. Очікувати SMS з рішенням.

Наразі послуга працює в тестовому режимі.

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