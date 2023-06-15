Вибори в смартфоні. Голова Комітету виборців пояснив, до чого це призведе

На відміну від країн західної демократії, в Україні достатньо серйозна недовіра до результатів волевиявлення громадян

Олексій Кошель перераховує кілька ризиків електронного голосування у нинішній ситуації

Одним із ризиків впровадження електронного голосування – це ризик кібервтручання, насамперед з боку Росії. Про це «Главкому» розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

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Експерт нагадав інцидент кількарічної давнини, коли російські хакери поклали сайти Нацбанку, Кабміну та інших державних органів. Але ключовим ризиком, на його думку, є потенційне несприйняття виборцями результатів такого волевиявлення. У Туреччини, наприклад, під час нещодавнього другого туру виборів президента діяла стара перевірена система зі звичайними бюлетенями та протоколами, але це не вберегло від інформаційних маніпуляцій із паралельним підрахунком голосів. Електронна ж система взагалі позбавить можливості перерахунку голосів у разі виникнення питань та суперечок, коли сторони опонентів будуть розмахувати кожна своїми даними.

«У нас у 2019 році лідери парламентських партій заявляли, що готуються фальсифікації на Західній Україні масштабом до двох мільйонів виборців, а уявіть тепер, які обсяги маніпуляцій спливуть при електронному голосуванні. Обов’язково вийдуть політики національного рівня, які скажуть, що не довіряють сфальсифікованим результатам виборів. Відповідно частина суспільства не сприйме їхніх результатів і ми отримаємо напівлегітимних президента, парламент та місцеву владу», – каже Кошель.

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На відміну від країн західної демократії, в Україні достатньо серйозна недовіра до результатів волевиявлення.

«Нагадаю, що інформація про «транзитний сервер» свого часу стала однією з причин подій на Майдані. Запроваджувати електронне голосування можна як експеримент – для кораблів, які перебувають у далекому плаванні, і, можливо, навіть для виборців, які голосують уперше, аби заохотити їх до участі у виборах. Але в жодному разі не в загальному форматі», – додав Кошель.

Олексій Кошель зауважує, що у Франції відмовилися від електронного голосування на користь більш захищеного голосування поштою. Такий само досвід можна запозичити і в наших сусідів із Польщі. В Україні експеримент, як буде працювати поштовий формат в Україні, прямо зараз проводить громадянська мережа «Опора».

«Треба вже зараз розробляти безпечні механізми голосування для українських громадян за кордоном. Ідея е-голосування і далі буде просуватися задля зацікавлення частини молодих виборців, для яких сам новий механізм голосування цікавіший за якісь політичні уподобання кандидатів», – закликав Кошель.

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Він також нагадав, що сусідня Молдова має в деяких країнах у десятки разів більше виборчих дільниць, аніж Україна, а в Естонії можна голосувати або в мережі, або на виборчій дільниці».

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував запровадження в Україні електронного голосування на виборах. Комітет виборців цю ініціативу розкритикував.