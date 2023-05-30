Російська влада вдягатиме своїх солдатів у конфіскований в України одяг

Торік Путін вимагав від міноборони забезпечити військовослужбовців усім необхідним, але його доручення було виконано чиновниками «в оригінальний спосіб»

Держдума дозволила передавати конфісковані товари легкої промисловості міністерству оборони та МНС. Такий закон був схвалений у третьому, остаточному читанні. Про це пишуть росЗМІ.

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Йдеться, передусім, про товари легкої промисловості, конфісковані в Україні, зокрема на окупованих країною-агресором територіях. До товарів легкої промисловості росіяни віднесли одяг, взуття, постільний, столовий, туалетний та кухонний текстиль. Придатний для використання конфіскат, вилучений у межах кримінальних чи адміністративних справ, також передаватиметься відомствам безоплатно. Раніше його мали знищувати.

У пояснювальній записці до закону йдеться, що законопроект був підготовлений «з урахуванням зовнішньополітичної та макроекономічної ситуації, що склалася». Конфісковане майно використовуватиметься за «прямим призначенням», зокрема як гуманітарна допомога.

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За словами російської депутатки Ольги Занко, «знищувати хороші речі, які можуть стати в нагоді постраждалим під час надзвичайних дій» чи війни в Україні, «було б блюзнірсько».

Вона додала, що документ «продовжує логіку» закону про безоплатну передачу благодійним організаціям товарів, конфіскованих митницею, ухваленого минулого року. Тоді необхідність такого рішення пояснювали санкціями, запровадженими через війну в Україні. За задумом депутатів, вилучені речі мали отримати біженці з Донбасу, малозабезпечені громадяни з дітьми, ветерани, люди з особливостями здоров'я, важкі підлітки та пацієнти хоспісів.

У 2022 році Федеральна митна служба передала до держструктур вилучені товари на 6 млрд рублів. Проте соціальні, медичні та дитячі установи отримали конфіскату лише на 48,6 млн рублів. Їм передавалися товари першої необхідності, санітарно-гігієнічні, медичні вироби, дитяче та лікувальне харчування, а також продукти, що зазнають швидкого псування.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та оголошення мобілізації військові неодноразово скаржилися на брак необхідних речей на фронті. Дехто заздалегідь сам купував брак, а волонтери досі збирають кошти на покупку того, що потрібно окупантам.

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Наприкінці минулого року президент Володимир Путін вимагав від міноборони забезпечити військовослужбовців усім необхідним.

Нагадаємо, у Харківській області російська диверсійно-розвідувальна група безуспішно намагалася прорватися через державний кордон України.

«Цієї доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області», – повідомили у Генштабі. На Сіверському та Слобожанському напрямках російські окупанти продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Противник також завдав авіаційного удару в районі села Уди.