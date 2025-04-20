Google розгортає суттєве оновлення вигляду браузера Chrome

Google оновлює вигляд браузера Chrome для Android: адресний рядок змінює розташування

Компанія Google розпочала розгортання суттєвого оновлення для браузера Chrome на Android, яке змінює розташування адресного рядка. У новій версії Chrome 135 адресний рядок переміщено з верхньої частини екрана до нижньої, що змінює особливості використання браузера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 9to5Google.

Оновлення стало результатом тривалого тестування, яке розпочалося ще в жовтні минулого року. Деякі користувачі вже отримали сповіщення з текстом «Ви можете торкнутися й утримувати, щоб перемістити адресний рядок униз» під час використання браузера. Крім того, у налаштуваннях з’явився новий параметр, який дозволяє змінювати розташування адресного рядка.

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Попри зміну позиції адресного рядка, інші елементи інтерфейсу, такі як створення закладок, нова вкладка та історія, залишаються у верхній частині екрана. Сторінка нової вкладки також не зазнала змін.

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