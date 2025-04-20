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Google розгортає суттєве оновлення вигляду браузера Chrome

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Google розгортає суттєве оновлення вигляду браузера Chrome
Оновлення стало результатом тривалого тестування, яке розпочалося ще в жовтні минулого року
фото ілюстративне

Google оновлює вигляд браузера Chrome для Android: адресний рядок змінює розташування

Компанія Google розпочала розгортання суттєвого оновлення для браузера Chrome на Android, яке змінює розташування адресного рядка. У новій версії Chrome 135 адресний рядок переміщено з верхньої частини екрана до нижньої, що змінює особливості використання браузера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 9to5Google.

Оновлення стало результатом тривалого тестування, яке розпочалося ще в жовтні минулого року. Деякі користувачі вже отримали сповіщення з текстом «Ви можете торкнутися й утримувати, щоб перемістити адресний рядок униз» під час використання браузера. Крім того, у налаштуваннях з’явився новий параметр, який дозволяє змінювати розташування адресного рядка.

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Google розгортає суттєве оновлення вигляду браузера Chrome фото 3
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Попри зміну позиції адресного рядка, інші елементи інтерфейсу, такі як створення закладок, нова вкладка та історія, залишаються у верхній частині екрана. Сторінка нової вкладки також не зазнала змін.

Нагадаємо, Google здивував святковою анімацією до Великодня 2025. Компанія Google, відома своїми креативними підходами до святкування важливих подій, цього року знову здивувала користувачів, представивши святкову анімацію до Великодня 2025. Ця ініціатива стала частиною традиції Google Doodle, яка вже багато років радує людей по всьому світу

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Теги: Google

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