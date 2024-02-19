Польські протестувальники блокували рух пасажирського поїзда з України

Розблокувати рух вдалося після втручання польської поліції та залізничників

У поїзді, який блокували протестувальники, перебували 260 пасажирів

Польські протестувальники 18 лютого заблокували рух пасажирського поїзда «Київ – Хелм». Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

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Зазначається, що в поїзді перебували 260 пасажирів, абсолютна більшість – жінки та діти. Багато пасажирів мали подальші пересадки та перельоти. Розблокувати рух вдалося після втручання польської поліції та залізничників.

«Укрзалізниця наголошує на неприпустимості блокування руху залізничного транспорту. Вважаємо подібні дії протестувальників обурливими, зважаючи на історію партнерських та економічних відносин між нашими країнами. Крім того, такі дії негативно впливають на забезпечення обороноздатності України та безпеку кордонів ЄС від російського агресора», – йдеться в повідомленні.

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Станом на 19 лютого залізничне сполучення з Польщею здійснюється у штатному режимі. Пасажирські та вантажні поїзди наразі курсують без ускладнень.

Нагадаємо, у неділю, 18 лютого, Держмитслужба України повідомляла, що на залізничній станції «Дорогуськ» протестувальники намагалися блокувати залізничні колії.

Як повідомлялося, 20 лютого, польські фермери мають намір заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також дороги до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

Водночас, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що українські прикордонники не мають інформації щодо повної блокади кордону з Україною польськими протестувальниками. Наразі залишаються заблокованими шість з дев'яти пунктів пропуску.