На кордоні з Польщею пожвавився рух вантажівок – речник ДПСУ

За минулу добу на чотирьох напрямках кордон на в’їзд та виїзд перетнуло більше 2800 вантажівок

Блокування вантажівок на території суміжних країн на кордоні з Україною не відбувається, черги практично відсутні. Про це Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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На напрямку кордону з Польщею пункти пропуску «Рава-Руська-Гребенне», «Краківець-Корчова», «Ягодин-Дорогуськ», «Шегині-Медика», які до цього блокувалися, функціонують у штатному режимі. За інформацією польських прикордонників, станом на ранок сьогодні в бік України черги відзначаються навпроти пункту пропуску «Ягодин» – 150 вантажівок та «Краківець» – 40 вантажівок.

Демченко повідомив, що після розблокування рух вантажного транспорту на кордоні з Польщею став досить інтенсивним, відповідно до пропускних спроможностей пунктів пропуску. На інших ділянках кордону черг немає. Загалом за минулу добу на цих чотирьох напрямках кордон на в’їзд та виїзд перетнуло більше 2800 вантажівок.

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Речник також зауважив, що відзначається інтенсивність руху на в’їзд та виїзд на всіх ділянках з суміжними країнами. Черг у бік України з вантажних транспортних засобів станом на ранок немає.

Нагадаємо, Україна та Польща узгодили план дій для розблокування кордону.

Нещодавно польські перевізники припинили блокаду ще одного пункту пропуску з Україною.

Також стало відомо, що розблоковано рух транспорту на кордоні з Румунією.