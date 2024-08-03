Росіяни потерпають від проблем у роботі YouTube

Росіяни не можуть відтворити ютуб-відео високої якості у браузерах Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox і Mi Browser

Представник YouTube наполягає: з боку сервісу все працює справно

Відеохостинг YouTube перестав відтворювати відео у високій якості практично у всіх браузерах, що працюють у комп’ютерній версії на території Росії. Про це повідомило російське пропагандистське агентство tass.ru.

Зазначається, що відео високої якості не відтворюються у браузерах Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser. При цьому браузер Safari у мобільній версії перенаправляє користувача до YouTube.

Водночас, як зазначають пропагандисти, відео у високій якості продовжують відтворюватися в «Яндекс браузері», а також у комп’ютерній версії браузера Safari.

У відповідь на запит російської служби «Голосу Америки» представник сервісу YouTube зазначив, що з їхнього боку все працює справно.

«Нам відомо, що деякі люди не можуть отримати доступ до YouTube у Росії, – зазначили в компанії. – Це не є результатом будь-яких технічних проблем чи дій із нашого боку». У YouTube також не уточнили, чи вживають якихось заходів для вирішення проблеми.

Нагадаємо, що наприкінці липня голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександр Хінштейн попередила, що швидкість завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах у Росії може знизитися на 70%. За її словами, це вимушений крок, спрямований не проти російських користувачів, а проти адміністрації іноземного ресурсу.