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У Росії уповільниться YouTube на 70%: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Росії уповільниться YouTube на 70%: деталі
Уповільнення YouTube стосується лише десктопної версії сервісу
фото з відкритих джерел

««Деградація» YouTube – вимушений крок, спрямований не проти російських користувачів, а проти адміністрації іноземного ресурсу», – Олександр Хінштейн

До кінця поточного тижня швидкість завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах у Росії може знизитися до 40%, а до кінця наступного – вже до 70%. Про це повідомляє голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександр Хінштейн.

Уповільнення стосується лише «десктопних» версій. Мобільний зв'язок вона поки не торкнеться, зазначив Хінштейн.

««Деградація» YouTube – вимушений крок, спрямований не проти російських користувачів, а проти адміністрації іноземного ресурсу, який, як і раніше, вважає, що може безкарно порушувати та ігнорувати наше законодавство», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що литовська комісія з радіо і телебачення (LRTK) звернулася до Google і YouTube із проханням видалити офіційні акаунти російських артистів, внесених до санкційного списку Європейського Союзу.

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Теги: YouTube росія відео росіяни

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