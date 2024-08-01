Головна Світ Політика
search button user button menu button

Перші F-16 прибули в Україну: реакція Кремля

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Перші F-16 прибули в Україну: реакція Кремля
Пєсков прокоментував прибуття винищувачів в Україну
фото з відкритих джерел

«Постачання Україні F-16 не зможуть значно вплинути на динаміку подій на фронті», – Пєсков

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що прибуття F-16 в Україну не вплине на динаміку подій на фронті. Про це повідомляє російське видання РИА.

«Постачання Україні F-16 не зможуть значно вплинути на динаміку подій на фронті: літаки збиватимуться і знищуватимуться», – сказав Пєсков.

Прессекретар заявив, що Україна нібито немає «жодної чарівної таблетки та панацеї» та «повинна це усвідомлювати».

Нагадаємо, як повідомило агенство Bloomberg, перша партія американських винищувачів F-16, ймовірно, вже прибула до України. Їхня кількість залишається невідомою.  За інформацією джерел видання, з самого початку союзники планували передати Україні першу партію F-16 наприкінці липня, і таких термінів було дотримано. При цьому співрозмовники Bloomberg додали, що кількість переданих літаків невелика.

Водночас Сполучені Штати Америки поки що не підтверджують, але і не спростовують передачу Україні перших винищувачів F-16.

До слова, Україна не буде коментувати інформацію про прибуття винищувачів F-16, про що раніше писало видання Bloomberg.

Як повідомлялося, винищувачі F-16, які цьогоріч надійдуть від партнерів, Україна зможе застосувати на полі бою в обмеженій кількості. Причиною цьому став брак підготовленого персоналу.

Україна планує використовувати F-16 з потужними системами радіоелектронної боротьби та різноманітним озброєнням разом із західними системами ППО, такими як Patriot, щоб розширити зону небезпеки для російських пілотів. Ці літаки також посилять захист українських міст і критичної інфраструктури від ракетних і безпілотних атак.

Читайте також: 

Теги: росія Дмитро Пєсков Україна винищувач війна F-16

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський та Камала Гарріс перед пресконференцією у Мюнхені 17 лютого 2024 року
Time розповів про «непрості» взаємини між Камалою Гарріс та Зеленським
Вчора, 21:26
У Росії почали боятися Гарріс
Камала Гарріс вступила у виборчу кампанію. The Washington Post пояснює, чому росіяни розчаровані
27 липня, 07:19
Залужний виступив у The Royal United Services Institute (RUSI)
Залужний пояснив, що Путін вважає найбільшою слабкістю українців
23 липня, 09:32
Навчання допоможе українським новобранцям захищати своє суверенне небо від незаконної авіації Росії
Генштаб показав, як ЗСУ тренуються на системі ППО Starstreak у Британії
22 липня, 20:20
Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
22 липня, 04:49
Зеленський відповів, від чого залежатиме тривалість нашої боротьби з Росією
Зеленський про втрати України: «Кожного дня бачу ці зміни, і вони не в позитивну сторону»
21 липня, 13:39
24 лютого 2022 року Сергій записався до лав української армії
Був мудрим командиром, піклувався про своїх людей. Згадаймо Сергія Петуховського
19 липня, 09:00
Петр Павел анонсував швидкі поставки снарядів Україні
До 100 тисяч боєприпасів щомісяця. Гарні новини від президента Чехії
13 липня, 12:59
Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук
Крим – не курорт: Речник Військово-морських сил України звернувся до російських туристів
1 липня, 17:04

Політика

Арешт ексзаступника глави Міноборони РФ: британська розвідка повідомила деталі
Арешт ексзаступника глави Міноборони РФ: британська розвідка повідомила деталі
Болгарія схвалила продовження допомоги біженцям з України: що передбачає
Болгарія схвалила продовження допомоги біженцям з України: що передбачає
Молдова офіційно розпочала підготовку до президентських виборів
Молдова офіційно розпочала підготовку до президентських виборів
Росія пригрозила Японії: усе через допомогу Україні
Росія пригрозила Японії: усе через допомогу Україні
Перші F-16 прибули в Україну: реакція Кремля
Перші F-16 прибули в Україну: реакція Кремля
США та Євросоюз проводять термінові переговори з Іраном – Financial Times
США та Євросоюз проводять термінові переговори з Іраном – Financial Times

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
32K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
21K
Україну тримають на плаву два демографічні горби – економіст
19K
«НАТО грається з вогнем». Український дипломат попередив західних партнерів
13K
Медовий спас 2024: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони

Новини

Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
Вчора, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
Вчора, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Вчора, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
30 липня, 11:13

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua