Безпілотники атакували місто, з якого росіяни запускають «шахеди» по Україні

За словами губернатора Краснодарського краю, російська ППО збила кілька безпілотників

У ніч на 5 липня безпілотники атакували Приморсько-Ахтарськ. Про це заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

За попередньою інформацією, місцеві жителі почали чути вибухи приблизно після 0:30. Було чутно кілька гучних вибухів в районі місцевої електропідстанції. Жителі скаржаться, що у них зникло світло та водопостачання.

У ніч на 5 липня безпілотники атакували Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї РФ pic.twitter.com/bcGoPyq5mU — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 4, 2024

За словами губернатора, російська ППО збила кілька безпілотників. Унаслідок падіння уламків, є пошкодження цивільних об'єктів на території міста. Зараз на місці працюють спеціальні служби, триває оцінка збитків.

Очевидці повідомляють, що ушкодження отримав триповерховий житловий будинок в одному з мікрорайонів. Попередньо ніхто з мешканців не постраждав.

Зазначимо, у Приморсько-Ахтарську розташований аеродром, з якого росіяни запускають Shahed-136 по Україні.

Нагадаємо, у результаті операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України вранці 4 липня було уражено пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області. Як повідомив обізнаний співрозмовник у розвідці, атаку було здійснено за допомогою дронів-камікадзе, один з яких успішно уразив обʼєкт російського ВПК.

Наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати противника уточнюються. Водночас влада РФ заперечує факт ураження порохового заводу.

До слова, Міністерство оборони Росії заявило, що у ніч проти понеділка, 1 липня, Україна атакувала три області РФ 36-ма дронами. Їх усі нібито було збито силами ППО.