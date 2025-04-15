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OpenAI створює конкурента соцмережі Маска

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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OpenAI створює конкурента соцмережі Маска
Поки неясно, чи буде нова соцмережа окремим додатком, чи стане частиною самого ChatGPT
фото: depositphotos.com

Запуск соціальної мережі посилить суперництво між Семом Альтманом з Ілоном Маском

Компанія OpenAI працює над власною соціальною мережею, схожою на X, яка працюватиме разом із ChatGPT. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Verge.

Незрозуміло, чи планує OpenAI випустити соціальну мережу як окрему програму чи інтегрувати її в ChatGPT. Запуск соціальної мережі в ChatGPT посилить суперництво генерального директора OpenAI Сема Альтмана з Ілоном Маском.

Соцмережа надасть OpenAI власні унікальні дані в реальному часі, які X і Meta вже мають для навчання своїх моделей ШІ. Grok від Маска виводить у свої результати вміст із X (нещодавно Маск пішов так далеко, що об’єднав X і xAI в одну компанію), тоді як Meta навчає Llama на величезній кількості даних користувачів.

Одна з ідей соціального прототипу OpenA полягає в тому, щоб штучний інтелект допомагав людям ділитися кращим вмістом.

Нагадаємо, світ штучного інтелекту готується до значного оновлення: OpenAI оголосила про наміри випустити п'ять нових ШІ-моделей, які покликані розширити можливості технологій та інтегрувати їх у різні сфери життя. Вже цього тижня OpenAI готується презентувати одразу п’ять нових моделей ШІ. Серед них – GPT-4.1, а також полегшені версії 4.1 nano та 4.1 mini.

Як повідомлялося, американська компанія OpenAI подала зустрічний позов проти мільярдера та глави Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілона Маска, посилаючись на систематичні переслідування з його боку.

До слова, батьківська компанія Facebook, Meta Platforms, розпочинає високоризикований судовий процес у Вашингтоні через звинувачення у створенні незаконної монополії в соціальних мережах шляхом витрати мільярдів доларів на придбання Instagram і WhatsApp. У цьому випадку антимонопольні органи США прагнуть скасувати угоди.

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Теги: соцмережі Ілон Маск

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