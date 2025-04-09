Астронавти зробили перший рентгенівський знімок людини у космосі

Виконаний в умовах мікрогравітації над поверхнею Землі ренген може допомогти зберегти астронавтів у безпеці під час довгострокових місій

Космічні туристи довели, що можна зробити рентгенівський знімок у космосі. Ці зусилля допоможуть майбутнім дослідникам космосу під час перебування на орбіті діагностувати та контролювати медичні стани, від переломів і розтягнень до ознак декальцинації кісток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на MIT News.

Приватні астронавти, учасники місії Fram2, організованої компанією SpaceX Ілона Маска, провели майже чотири дні на полярній орбіті, де ще ніколи не були люди.

Під час своєї місії космічні туристи вперше облетіли Землю навколо її полюсів та провели кілька наукових експериментів. Зокрема, вони зробили перший в історії рентгенівський знімок людини в космосі.

У 1895 році фізик Вільгельм Рентген вперше відкрив промені, згодом названі його ім'ям, і зрозумів, що вони можуть бути корисними для медицини. У результаті вчений зробив перший в історії рентгенівський знімок людського тіла. Це було зображення руки його дружини з обручкою. Через 130 років учасники місії Fram2 відтворили цю рентгенівську фотографію, але вже в космосі.

Екіпаж із чотирьох космічних туристів уперше в історії вирушив на космічному кораблі Crew Dragon на полярну орбіту навколо Землі 1 квітня. Цю місію фінансував мільярдер із Мальти Чун Ван, який разом із ще трьома приватними астронавтами перебував у космосі протягом трьох з половиною днів. За цей час космічні туристи провели 22 наукові експерименти, у тому числі вони спостерігали за полюсами нашої планети, вирощували гриби та зробили перший в історії рентгенівський знімок людського тіла на орбіті, який показала компанія SpaceX.

Після того, як екіпаж місії Fram2 зробив рентгенівське зображення руки, демонстрація цієї технології була продовжена серією інших діагностичних знімків, які включали передпліччя, таз, живіт і груди людини. Приватні астронавти також зробили знімки електроніки, щоб перевірити, як можна використовувати рентгенівські промені для діагностики роботи приладів космічного корабля.

Нагадаємо, 1 квітня компанія SpaceX здійснила історичний запуск місії Fram2, відправивши капсулу Crew Dragon з чотирма пілотами на унікальний орбітальний маршрут.