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Розробник ChatGPT подав до суду на Маска

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Розробник ChatGPT подав до суду на Маска
Сем Альтман та Ілон Маск разом заснували компанію OpenAI у 2015 році
скріншот з відео

OpenAI стверджує, що Ілон Маск хоче захопити контроль над провідними інноваціями в галузі штучного інтелекту

Американська компанія OpenAI подала зустрічний позов проти мільярдера та глави Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілона Маска, посилаючись на систематичні переслідування з його боку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі OpenAI.

OpenAI стверджує, що Маск «випробував усі доступні інструменти», щоб завдати шкоди компанії.

«Безперервні дії Ілона проти нас – це просто недобросовісна тактика, спрямована на те, щоб уповільнити OpenAI і захопити контроль над провідними інноваціями в галузі штучного інтелекту для власної вигоди», – йдеться в заяві.

Позов Маска проти OpenAI звинувачує стартап у відмові від своєї некомерційної місії, яка мала на меті гарантувати, що його дослідження ШІ принесуть користь всьому людству. Маск домагався попередньої судової заборони, щоб зупинити перехід OpenAI в комерційну корпорацію. У березні федеральний суддя відхилив запит, але дозволив передати справу на розгляд суду присяжних навесні 2026 року.

Ілон Маск та генеральний директор OpenAI Сем Альтман разом заснували компанію OpenAI у 2015 році. Однак Маск залишив її ще до того, як вона стала одним із лідерів у сфері технологій. 

У 2019 році її було перетворено на структуру з обмеженим прибутком, і тепер її керівництво намагається знову реструктуризувати її в громадську корпорацію.

Сторони мають розпочати суд присяжних навесні 2026 року.

Нагадаємо, конгресмени з Демократичної партії звернулися до президента США Дональда Трампа з вимогою прибрати підприємця Ілона Маска з уряду до 30 травня.

Як повідомлялося, співробітники Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілона Маска використовують штучний інтелект для стеження за повідомленнями як мінімум одного федерального агентства щодо нелояльності до президента США Дональда Трампа.

До слова, регулятори Європейського Союзу готують великі штрафи проти соціальної мережі X мільярдера Ілона Маска – за порушення закону про боротьбу з незаконним контентом і дезінформацією. Сума можливого штрафу – понад $1 млрд

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Теги: Ілон Маск Chat GPT

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