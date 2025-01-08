Сестра творця ChatGPT звинуватила його у домаганнях: справа дійшла до суду

Сем Альтман та його родина вважають, що Енн Альтман страждає на «проблеми з психічним здоров'ям»

Глава компанії OpenAI та творець ChatGPT Сем Альтман повідомив, що його молодша сестра подала до суду на нього та інших членів сім'ї, звинувативши їх у домаганнях. Про це розповів телеканал CNBC.

Енн Альтман висунула проти сім'ї звинувачення у сексуальному насильстві, що мало місце у період з 1997 по 2006 рік. За її словами, домаганням вона зазнавала з трирічного віку. Це не перші подібні звинувачення на адресу Сема Альтмана з боку сестри, але раніше вона воліла робити заяви через соцмережі, а не звертатися до суду. Енн зазначала також, що результатом домагань стала тривала депресія. У позовній заяві зазначено вимогу про проведення суду присяжних, а як відшкодування збитків запитується сума $ 75 тис.

Глава OpenAI заперечує всі звинувачення. Він склав заяву у справі разом зі своєю матір'ю Конні та братами Джеком та Максом.

«Енні зробила глибоко образливі і абсолютно хибні заяви про нашу сім'ю, і особливо про Сема. Ми вирішили не відповідати публічно з поваги до її приватного життя і нашого власного. Однак тепер вона подала до суду на Сема, і ми відчуваємо, що у нас немає вибору, як розібратися з цим», – сказано в документі.

У заяві також зазначається, що Енн Альтман страждає на «проблеми з психічним здоров'ям», «відмовляється від традиційного лікування і накидається на членів сім'ї, які щиро намагаються допомогти».

Нагадаємо, у січні 2024 року генеральний директор дослідницької лабораторії штучного інтелекту OpenAI Сем Альтман одружився зі своїм давнім другом та партнером Олівером Малхеріном.